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朱棣文：與中競爭 美須改變留才方式

特派員黃惠玲／綜合報導

密西根大學校為支持與鼓勵校內亞裔師生在經歷過去幾年動盪後重新出發，密大推出首屆「亞裔教師生成就研討會」，該校教務長辦公室指出，亞裔學者的成就對美國社會、密大都十分重要；諾貝爾得主、史丹福大學物理系教授朱棣文在主題演講中表示，面對來自中國的競爭，美國必須改變吸引與留住人才方式。

負責籌辦這次活動的密西根大學華人教授協會會長陳岩說，「中國行動計畫」的寒蟬效應，仍存在於華裔科學家和學者之中，大家害怕申請聯邦研究經費，學者們也相繼離開美國，轉往歐洲、澳洲和及其他國家尋找工作機會。她表示，密大的教授、研究人員也未從這類歧視中倖免。

考慮到近年大環境對於亞裔學者造成嚴峻挑戰，密大教務長麥考利(Laurie K. McCauley)因此決定推出這場講座，彰顯亞裔師生的貢獻，活動中還探討了如何倡導和加強亞裔的代表性。

朱棣文應邀發表專題演講，主題為「亞裔在美國科學和工程領域的貢獻」，他說，國際科學和工程環境競爭性愈來愈強，尤其不能忽視來自中國的挑戰，他說，改變美國吸引和留住人才的方式，才能提高競爭力。朱棣文在演說中，描述了目前與中國有關係的科學家和工程師，仍面臨美國政府的懷疑和審查。

曾在2009到2013年擔任美國能源部部長的朱棣文說，這種審查作風嚴重影響美國在全球的聲譽，其中歡迎來自世界各地的科學家和工程師的能力也因此受到質疑。

他還提到，Nvidia執行長黃仁勛之前曾跟他表示，人力市場競爭激烈，公司必須不斷創新才能留住人才，才能保持領先。他也說到自己在白宮的工作經驗，「信任」才是把事情完成的關鍵。

朱棣文在演講最終，引用美國前總統艾森豪曾說過的一段話，「我們永遠不會停止希望和努力爭取等待那一天的到來，那就是持久的和平將使全人類擺脫軍事負擔，科學家將充分關注人類的幸福與滿足，而不是人類的毀滅」，他表示，「很期待這一天的到來」。

亞裔 史丹福大學 諾貝爾

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