朱棣文：與中競爭 美須改變留才方式

密西根大學校為支持與鼓勵校內亞裔 師生在經歷過去幾年動盪後重新出發，密大推出首屆「亞裔教師生成就研討會」，該校教務長辦公室指出，亞裔學者的成就對美國社會、密大都十分重要；諾貝爾 得主、史丹福大學 物理系教授朱棣文在主題演講中表示，面對來自中國的競爭，美國必須改變吸引與留住人才方式。

負責籌辦這次活動的密西根大學華人教授協會會長陳岩說，「中國行動計畫」的寒蟬效應，仍存在於華裔科學家和學者之中，大家害怕申請聯邦研究經費，學者們也相繼離開美國，轉往歐洲、澳洲和及其他國家尋找工作機會。她表示，密大的教授、研究人員也未從這類歧視中倖免。

考慮到近年大環境對於亞裔學者造成嚴峻挑戰，密大教務長麥考利(Laurie K. McCauley)因此決定推出這場講座，彰顯亞裔師生的貢獻，活動中還探討了如何倡導和加強亞裔的代表性。

朱棣文應邀發表專題演講，主題為「亞裔在美國科學和工程領域的貢獻」，他說，國際科學和工程環境競爭性愈來愈強，尤其不能忽視來自中國的挑戰，他說，改變美國吸引和留住人才的方式，才能提高競爭力。朱棣文在演說中，描述了目前與中國有關係的科學家和工程師，仍面臨美國政府的懷疑和審查。

曾在2009到2013年擔任美國能源部部長的朱棣文說，這種審查作風嚴重影響美國在全球的聲譽，其中歡迎來自世界各地的科學家和工程師的能力也因此受到質疑。

他還提到，Nvidia執行長黃仁勛之前曾跟他表示，人力市場競爭激烈，公司必須不斷創新才能留住人才，才能保持領先。他也說到自己在白宮的工作經驗，「信任」才是把事情完成的關鍵。

朱棣文在演講最終，引用美國前總統艾森豪曾說過的一段話，「我們永遠不會停止希望和努力爭取等待那一天的到來，那就是持久的和平將使全人類擺脫軍事負擔，科學家將充分關注人類的幸福與滿足，而不是人類的毀滅」，他表示，「很期待這一天的到來」。