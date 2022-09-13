亞裔父一氧化碳毒殺子女 2死1命危

一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

芝城 西北郊因弗內斯市(Inverness)警局12日表示，一名41歲亞裔 男子張武(Woo Chang，以下均為音譯)在屋內啟動發電機，以所排出的一氧化碳企圖「毒死」10歲兒子、6歲女兒，張武與兒子奧斯汀.張(Austin Chang)當場死亡，女兒送醫至今仍未脫離險境。

因市警局局長哈斯(Bob Hass)說，11日下午4時20分左右，警方接到電話，希望協助到張家住處(Palatine Rd. 2200號附近)檢查一下家裡人是否安全。

孩子母親向警方表示，子女的父親沒有依照約定在周末結束後將他們送回其家裡，因此前往查看，結果這名名母親在屋內發現三人昏迷不醒。

哈斯說，張武與兒子被發現時已經死亡，女兒則緊急送往附近的路德總醫院(Advocate Lutheran General Hospital)，目前仍在重症監護病房，未脫離險境。

庫克郡法醫辦公室12日表示，死者確定為41歲的張武，男孩則是10歲的奧斯汀.張，法醫辦公室稍後將進行屍體解剖。

哈斯說，調查人員在屋內發現了一座汽油發電機，警方進入時仍在運作，燃料耗盡後才關閉。警方說，孩子母親最後一次跟子女聯繫是在案發前一晚。

哈斯表示，在11日警方到場調查之前，從來沒有接到過該地址的投訴或報警，「這是一個非常悲傷的情況，我們已向受害家人表達哀悼」。

鄰居戴爾達(Renata Dyrda)說，這家人很正常、很好，張武平時也很友好，「聽到此消息，我非常震驚」。

12日該處房子一片漆黑，有一輛小貨車停在車道上，後院的家具、溜滑梯與兒童玩具都還在原地，

帕拉坦鎮15學區 小學12日證實，死亡的奧斯汀是霍夫曼莊園市Frank C. Whiteley小學的學生。該學區稍後發表聲明稱，「我們的一名學生不幸去世，大家都非常悲痛、震驚與哀悼」。