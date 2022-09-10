芝城安良工商會慶祝創立115年 期再創輝煌

安良工商會芝加哥分會慶祝創立115年。(高潔／攝影)

美國安良工商會芝加哥 分會日前在芝加哥中華會館舉行創立115周年慶典暨安良曲藝團粵曲演唱會，超過一百位嘉賓出席了這場慶典。芝城 安良主席伍煥光表示，安良走過風風雨雨100多年，曾經盛況非凡也曾經跌落谷底，但他有信心在大家團結努力下再創輝煌。

慶典活動由伍兆定主持，安良工商會主席伍煥光首先歡迎大家到來。伍換光表示，美國安良工商會芝城分會創立於1907年10月4日，已經年滿 115歲，百年來芝城分會曾經有過風光的時刻，但世事無常，安良也曾跌至谷底，幸而大家憑著執著和堅毅精神，同舟共濟、衝破艱險，至今仍屹立於芝加哥僑社。

與會嘉賓。(高潔／攝影)

他說，深信芝城分會在總理元老的支持幫助下，加上手足團結，一定會穩健往正確軌道邁進，迎接另一波高光期。芝城安良前會長區一平感謝所有送花籃和賀儀的來賓及社團，感謝大家出席共同見證芝加哥安良工商115年的歷史。

全美安良工商會總理美國安良工商會總理鄧遐勳、陳仕維、元老梅惠照等人，與約30位成員專程從紐約、波士頓 及邁阿密到芝城共襄盛舉。全美李氏公所美西總長李殿邦也出席了盛會，其他嘉賓還有第25區區長盧漢士、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠及組長洪中明、芝加哥僑教中心主任劉綏珍及副主任黃士聰、全美安良工商會元老主席暨芝加哥中華會館主席伍健生、安良工商會元老陳達偉、芝城安良工商會會長伍國平、芝加哥安良曲藝團團長梅石彥等。