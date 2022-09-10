伊州府撥款近2億重建計畫 整修多段公路

伊州州長普立茲克(中)宣布南郊道路全面整修。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克與運輸廳(IDOT)過去兩天連續公布總額將近2億元的公路整修與重建計畫，普立茲克表示，整建公路將帶來更多工作機會，且將帶動當地經濟發展。

9日宣布的計畫為花費9300萬元，整修55號州際公路朱莉葉(Joliet)到修爾伍德(Shorewood)間的路段，以及在59號公路增建新的十字路。

普立茲克說，朱莉葉到修爾伍德間的55號公路，平均每天有6萬輛車子使用，交通十分繁忙，這段公路也是通往59號公路的主要路徑，為提升這段公路安全，州府安排了新的經費進行整修，預計整個工程可望在2024年年底、2025年年初完成。

8日則公布已經有百年歷史，介於138街到161街間的伍德街(Wood St.)/艾許蘭德大道(Ashland Ave.)的道路重建，伊州 運輸廳(IDOT)將耗資9400萬元對上述約三哩長公路進行現代化整修，預計2025年夏季完工。

這段公路經過哈維郡(Harvey)、迪西摩爾郡(Dixmoor)、瑞維戴爾郡(Riverdale)的道路，儘管偶而路面會重新鋪設，但整條路非常坑坑洞洞，尤其一下雨幾乎道路都是積水甚至造成洪水 的問題，將獲得解決，普立茲克說，透過這項工程，將為當地居民交通出行更加迅速便利。

伊州運輸廳表示，這段道路共有四條車道，屆時將全部重建，包括新的路面、排水溝、照明等，其中尤其是新建的雨水下水道系統該專案還將使交通信號燈及轉彎專用車道，整個工程預計在2025年夏季完成。

普立茲克說，這不僅是對基礎建設的投資 ，更是對社區的投資，「南郊正在發展，這項工程將增加動力」。該區州眾議員戴維斯(William Davis)說，這段道路是居民心中的夢魘，路況「非常糟糕」，他表示，只要一下雨就淹水，而且沒有人行道，「這條路的路況、壅堵即未更新信號設施，抑制了當地的經濟成長」，現在終於有翻修機會，他與社區居民都相當感到欣慰。