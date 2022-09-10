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芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)

在政府推動及消費者吹捧下，公路上的電車越來越多，而可避開公路交通尖峰的空中電動計程飛機(eletric air taxis)，預計很快也會在芝加哥問世；聯合航空公司已向伊芙空中行動公司(Eve Air Mobility，EAM)訂購了200架四人座、可垂直升降的電動飛機，準備搶攻優步黑牌車(Uber Black)市區往返機場的生意。

早在去年2月，聯航就已經向電動小飛機製造商Archer公司，送出100架電動飛機訂單，總值約2000萬元，這批電動直升機將在堵車高峰期接送乘客。上個月，聯航又再度向Archer購買了與EAM出廠類似款的電動飛機，這次最新的採購計畫經費也有1500萬，聯航陸續大手筆投資，顯見其對空中短程交通服務十分看好。

EAM表示，聯航最新一筆採購，包括200架eVTOLs以及另外可能增加200架的選擇，首批飛機航程為60哩，預計最早可在2026年交付。

除了接下聯航電動飛機的訂單外，伊芙將在本月14日到30日間，推出從市區Vertiport往返郊區香柏市(Schaumburg)及南郊提尼利公園市(Tinley Park)的直升機試點飛行服務，該公司表示，這次的試飛主要希望讓顧客先行體驗未來電動飛機問世的便利與節省時間。

根據該公司網站，上述路線從芝加哥起飛到郊區，單趟票價為150元，預計飛行時間僅約15分鐘，比平常開車至少可節省30分鐘，有意嘗試者，可通過空中交通運營平台blade預定，網址：www.blade.com/chicagoxp

EAM原為巴西飛機制造商Embraer的一家子公司，後出售成為獨立企業，現已在紐約證券交易所上市。該公司目標瞄準在2026年推出電動飛機，該公司表示，在電動汽車引領潮流的同時，電池、發動機技術，已經可以使電動飛機垂直起飛、降落，電動飛機還比一般飛機更安靜、更環保，且維護成本低。

芝加哥 投資 汽車

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