李約翰任聯邦第7巡迴法院法官 首位亞裔創歷史

李約翰成為聯邦第七巡迴法院的首位亞裔法官。（取自參院司法委員會網站）

國會參議院7日以50-44的票數表決通過，任命韓裔法官李約翰(John Z. Lee)為聯邦第七巡迴法院(Seventh Circuit)法官，參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也在推特發文宣布，李約翰成為該法院第一位亞裔 法官。

李約翰1968年3月生於德國Aachen，1992年獲得哈佛大學法學博士，隨後的兩年在聯邦司法部環境和自然資源署(Environmental and Natural Resources Division)擔任出庭律師，並在芝加哥 多家知名律師事務所工作，自2012年以來，李約翰一直擔任聯邦伊利諾州北區地方法院的法官。

拜登總統今年4月13日提名李約翰擔任位於芝加哥的聯邦第七巡迴法院法官，接任伍德黛安的職位，近五個月來，聯邦參院司法委員會舉行聽證會及投票，期間共和黨人曾批評李約翰在新冠疫情期間針對伊州州長行政令的裁決，最終參院在本月7日以50-44票表決通過其任命。

舒默通過推文表示，李約翰在聯邦法院服務了近11年，「如今他創造歷史，成為第七巡迴法院的首名亞裔法官」；聯邦參院民主黨黨鞭、伊州參議員德賓(Dick Durbin)也說，李約翰是「美國夢」的代表，他在四歲多時隨韓裔父母移民到芝加哥，將自己的生涯奉獻給公共服務和司法事業。

美國亞太裔律師協會(NAPABA)代理主席庫里茲(A. B. Cruz III)說，李約翰是一名經驗豐富的法律學者，「他的父母是煤礦工人和護士，其經歷和故事引起許多共鳴。」

李約翰是亞太裔法律界的活躍成員，曾任大芝加哥地區亞裔律師協會(AABA Chicago)董事，也曾聯合創辦Willow Creek法律援助機構。