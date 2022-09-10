我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

美中餐飲業聯合會　四川地震賑災倡儀書

本報芝加哥訊

2022年9月5日12時52分，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生68級地震。截至9月6日14時，地震已造成66人死亡、15人失聯、253人受傷。四川人民又一次直面地震的殤痛，此刻，災區需要我們伸出援手!

災情發生后，許多朋友紛紛來電來信詢問災情，對於地震災區衕胞的不幸遭遇，大家感同身受。“一方有難，八方支援”。美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)聯合全球友誼基金會等社團發出倡議，希望大家積極行動、奉獻愛心，為災區群眾捐款,幫助他們盡快走出地震陰影，渡過難關，重建美好家園!

同時誠邀大家參加10月2號中午12點在華盛頓老四川（地址：20 Paseo Dr, North Bethesda MD 20852）舉行的“四川地震震災“籌款午宴，當天午宴全部收入捐贈給四川災區，我們鄭重承諾，此次募集款項將委托芝加哥總領館轉交四川省僑辦專門用於瀘定縣、石棉縣地震災區。

支票抬頭請寫：Us-China Restaurant Alliance，請注明：Sichuan Earthquake Relief Fund,不收任何現金。籌款財務負責人：汪琦，聯系電話：6303971633，支票請寄：2167B S. China Place，Chicago，IL 60616。

四川地震震災籌款委員會負責人（名單截止9月6日，仍在持續增加中）胡曉軍 312-405-3155，倪舉凌 330-352-7788，陳明峰 347-891-8624，黃寶章 773-799-5383，俞聖怡 269-357-3388，胡岩楓  312-605-2605，郭申峰 708-927-3228，馮健熙 773-679-7274，倪茂林 646-696-0446，謝鋒 857-777-9888，王錦耀 301-335-3843，林河 917-295-7843，鄭勝 612-298-1949，朱冠云 301-535-2886，倪法斌 713-367-5725，卿梅 832-289-4009，張發益 330-352-5138。歡迎大家自願認捐接龍，歡迎大家加入四川地震震災委員會，非常感謝大家！  

地震 支票 芝加哥

上一則

最全香水／最低價格　新州最大香水直銷店Perfume Club隆重開業啦

下一則

安良曲藝團／積采音樂社粵曲演唱會成功圓滿

延伸閱讀

四川瀘定震災 死亡人數已達88人、30人仍失聯

四川瀘定震災 死亡人數已達88人、30人仍失聯
援川震 國台辦感謝台灣各界 沒提蔡英文

援川震 國台辦感謝台灣各界 沒提蔡英文
加州國際武術錦標賽逾1700人過招 有不少「洋面孔」參賽

加州國際武術錦標賽逾1700人過招 有不少「洋面孔」參賽
慶中秋 福建華人聯合會與百餘僑團歡聚

慶中秋 福建華人聯合會與百餘僑團歡聚
四川地震台北遊客受困景區獲救後 自願加入救援工作

四川地震台北遊客受困景區獲救後 自願加入救援工作
歷3次地震 四川幼兒園師成撤離教科書

歷3次地震 四川幼兒園師成撤離教科書

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
新澤西華人聯合總會主席林潔輝(左)鼓勵劉浩再接再厲，開創新的藝術人生旅程。(康佳芹提供)

中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

2022-09-03 02:00

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事