華裔女孩李麗潔「我的父親」獲明州年度繪畫大獎

李麗潔與父親和得獎作品「我的父親」。(李麗潔提供)

明尼蘇達州一年一度的州園遊會展覽競賽(State Fair K-12 competition)日前公布得獎名單，其中華裔 第三代李麗潔(Rachel Lee)以油畫作品「我的父親」，獲得八年級組的第一名，她的其他參賽作品炭筆、墨水、粉蠟筆、印刷、雕塑 項目也分別拿下該年級組的前三名，傑出成績奪讓她一舉奪下八年級繪畫組「評審大獎」(grand prize)。

該競賽每年開放給幼稚園到12各年級學生，提出藝術、科學報告等作品參加。李麗潔為羅斯斐爾地區高中(Roseville Area High School)新生，她說，該幅畫作是她從六年級每周定期到Studio Seven畫室開始，花了兩年約140多個小時，到去年年中才完成。

李麗潔的得獎作品「我的父親」獲得明州年度州園遊會八年級評審大獎。(記者陳曼玲/攝影)

李麗潔說她喜歡嘗試各種媒材，像是油畫、壓克力、粉蠟筆等顏料，平時沒有時間用顏料作畫時，經常做素描練習。她也用iPad畫圖，剛開始用手指在不同的軟體app上作畫，後來請父母買了apple pen給她，並使用procreate這個軟體，她說這個軟體介面簡單實用，而且只要10元，她個人十分推薦。

她去年畫了一張老虎圖，獲選刊登在英華學校校刊。她說這張圖先用鉛筆打草稿構圖，再參考動物照片繪製，之後調整顏色增加飽和度，凸顯藍色調，前後約8小時完成。但比起電腦繪圖，她更喜歡用傳統顏料，更能感受到將生命注入畫作的滿足感。

李麗潔的電腦繪圖作品。(李麗潔提供)

李麗潔平時靠著在社交媒體追蹤她喜歡的藝術家、youtube頻道，或上google查詢繪畫的技巧來磨練繪畫技巧。

她的父母親都是第二代華人 。她說祖父母是中國到菲律賓的宣教士，從中國來的外公婆住過台灣再移民到美國。她說自己可能遺傳到外婆的基因，因為外婆擅長畫山水國畫。李麗潔的未來夢想是成為一位職業畫家，到動畫公司工作或學習電腦程式設計。