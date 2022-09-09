我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

華裔女孩李麗潔「我的父親」獲明州年度繪畫大獎

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
李麗潔與父親和得獎作品「我的父親」。(李麗潔提供)
李麗潔與父親和得獎作品「我的父親」。(李麗潔提供)

明尼蘇達州一年一度的州園遊會展覽競賽(State Fair K-12 competition)日前公布得獎名單，其中華裔第三代李麗潔(Rachel Lee)以油畫作品「我的父親」，獲得八年級組的第一名，她的其他參賽作品炭筆、墨水、粉蠟筆、印刷、雕塑項目也分別拿下該年級組的前三名，傑出成績奪讓她一舉奪下八年級繪畫組「評審大獎」(grand prize)。

該競賽每年開放給幼稚園到12各年級學生，提出藝術、科學報告等作品參加。李麗潔為羅斯斐爾地區高中(Roseville Area High School)新生，她說，該幅畫作是她從六年級每周定期到Studio Seven畫室開始，花了兩年約140多個小時，到去年年中才完成。

李麗潔的得獎作品「我的父親」獲得明州年度州園遊會八年級評審大獎。(記者陳曼玲/攝...
李麗潔的得獎作品「我的父親」獲得明州年度州園遊會八年級評審大獎。(記者陳曼玲/攝影)

李麗潔說她喜歡嘗試各種媒材，像是油畫、壓克力、粉蠟筆等顏料，平時沒有時間用顏料作畫時，經常做素描練習。她也用iPad畫圖，剛開始用手指在不同的軟體app上作畫，後來請父母買了apple pen給她，並使用procreate這個軟體，她說這個軟體介面簡單實用，而且只要10元，她個人十分推薦。

她去年畫了一張老虎圖，獲選刊登在英華學校校刊。她說這張圖先用鉛筆打草稿構圖，再參考動物照片繪製，之後調整顏色增加飽和度，凸顯藍色調，前後約8小時完成。但比起電腦繪圖，她更喜歡用傳統顏料，更能感受到將生命注入畫作的滿足感。

李麗潔的電腦繪圖作品。(李麗潔提供)
李麗潔的電腦繪圖作品。(李麗潔提供)

李麗潔平時靠著在社交媒體追蹤她喜歡的藝術家、youtube頻道，或上google查詢繪畫的技巧來磨練繪畫技巧。

她的父母親都是第二代華人。她說祖父母是中國到菲律賓的宣教士，從中國來的外公婆住過台灣再移民到美國。她說自己可能遺傳到外婆的基因，因為外婆擅長畫山水國畫。李麗潔的未來夢想是成為一位職業畫家，到動畫公司工作或學習電腦程式設計。

雕塑 華人 華裔

上一則

紐約大眾運輸口罩令解禁 紐新航港局：搭PATH免戴口罩

下一則

喬州城鄉教育水平 差距有如兩個世界

延伸閱讀

華美人文學會 9日線上講座趙孟頫

華美人文學會 9日線上講座趙孟頫
加州電動車新規 5州有意跟進 2州可能不會

加州電動車新規 5州有意跟進 2州可能不會
近10年本土極端天氣 加州死亡谷最熱 明州最冷

近10年本土極端天氣 加州死亡谷最熱 明州最冷
美國華博館學生繪畫賽 11月15日起收件

美國華博館學生繪畫賽 11月15日起收件
陳履生 27日開講中國的紙墨筆硯

陳履生 27日開講中國的紙墨筆硯
明州榮光會夏日野餐 享美食敘鄉情

明州榮光會夏日野餐 享美食敘鄉情

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況