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德州無證客抵芝 萊特福特籲市民出錢出力

特派員黃惠玲／芝加哥報導

德州州長艾伯特(Greg Abbott)用巴士將數千名尋求庇護的無證移民送往華府、紐約市和芝加哥等外州「庇護城市」，芝市過去幾天已經接四輛巴士超過220名無證客，對於這批無預期的訪客，芝加哥市市長萊特福特對艾伯特此舉表達沮喪，她同時也呼籲芝市民出錢出力，向這批無證移民伸出援手，幫助他們度過難關。

艾伯特表示，「由於拜登總統對南部邊境的無所作為，持續讓德州人、美國人的生活陷入危險，影響社區，為緩解我們小鎮的生活機能與資源，芝加哥成為繼華府及紐約市之後，列入非法移民可選擇前往的庇護城之一。」　

萊特福特說，艾伯特的行為令人感到沮喪，她主張對方應該事先進行協調、合作，但艾伯特卻完全沒有這樣做，「無證客是人，不是貨物」，她表示，在巴士抵達芝加哥前，完全沒有收到德州任何官方信息，「這是無法令人接受的做法」。

艾伯特回應萊特福特說，「你對拜登總統的憤怒與譴責在哪裡？是總統將滿載無證客的飛機在全美各地降落，然後趁著夜幕低垂把他們扔到社區」。

抵達芝城的先後四輛巴士，分別搭載了75名、50名以及103名無證客，萊特福特呼籲公眾擔任義工或捐款，以協助這些移民能夠在芝市的生活獲得基本需求的滿足。

伊利諾州州長普力茲克對此在推特發文表示，伊州永遠歡迎難民、移民與尋求政治庇護者，他說會確保這些人在伊州獲得安全與尊敬。

非法移民 庇護 芝加哥

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