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芝加哥區長年薪調高近10% 15區長表態拒絕

特派員黃惠玲／芝加哥報導

因應高通膨，芝市提案依照通膨比率，調高區長年薪9.62%到14萬2772元，不過，包括11區區長李慧華在內等15位現任區長，向這項加薪議案說「不」。

預計從明年1月1日調高區長薪資的計畫，今年有多達15名區長公開表示「拒絕加薪」，這些區長包括正在考慮投入市長選舉的44區區長唐尼(Tom Tunney)，以及早就宣布角逐新一屆市長的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)、第四區區長金恩(Sophia King)、第六區區長索以爾(Roderick Sawyer)。

其他拒絕加薪的區長，還有第一區區長拉斯帕塔(Daniel LaSpata)、第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)、11區區長李慧華、13區區長逵恩(Marty Quinn)、19區區長歐錫亞(Matt O'Shea)、23區區長塔巴瑞斯(Silvana Tabares)、31區區長卡多納(Felix Cardona Jr.)、35區區長羅沙(Carlos Ramirez-Rosa)、36區區長維拉格斯(Gilbert Villegas)、41區區長那波利談坦諾(Anthony Napolitano)、42區區長瑞利(Brendan Reilly)、47區區長馬丁(Matt Martin)、49區區長哈登(Maria Hadden)。

芝市議會是在2006年批准了區長薪資將配合高通膨調漲的條例，但當年的市長戴利使用了否決權推翻該案，至此之後，芝加哥區長每年被迫必須為自己的年薪調整做出決定，今年區長的年薪為13萬238元，如果他們接受了約10％的調高薪資，等於可能使正在面臨萬物飛漲困境的市民壓力加劇，甚至影響其支持度。

高通 芝加哥

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