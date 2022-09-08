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芝加哥區長爆離職潮 已有14人不再參選

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市議會由50名區長組成。(芝市府官網截圖)
芝加哥市議會由50名區長組成。(芝市府官網截圖)

勞工節後一般都是芝加哥市議會選舉的非官方開跑時刻，然而第10區區長葛扎(Susan Sadlowski Garza)意外宣布退出明年2月28日的區長連任選舉後，芝市議會已累計達13位區長主動或被動離職，7日又有21區區長布魯金斯(Howard Brookings)加入放棄角逐連任行列。

芝市長萊特福特說，她預期近日還會有更多區長加入這波辭職潮。

葛扎從2015年選上第10區區長連任至今，她在臉書發文表示，「我很榮幸為東南區的選民、朋友、鄰居服務，我對所負擔的責任，以及選民對我的信任感到自豪與謙卑」，她表示將在該職位工作到新的區長上任。

布魯金斯從2003年開始擔任區長至今，他說到明年任期期滿後將退休，把棒子交給年輕人。

除葛扎、布魯金斯外，今年5月至今，芝加哥已經有12位區長離職，其中有五位表明只會做到這個任期結束，包括44區區長唐尼(Tom Tunney)、第五區區長哈爾斯頓(Leslie Hairston)、第48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)、46區區長卡普爾曼(James Cappleman)、34區區長奧斯汀(Carrie Austin)等。

其他辭官的區長，還包括不久前才宣布辭職的43區區長史密斯(Michele Smith)，萊特福特仍正在尋找替補者完成史密斯到明年春季的任期；24區區長史考特(Michael Scott)也因轉換職場跑到於6月離職，目前該職位由他的妹妹Monique Scott擔任；因涉嫌貪腐的11區前區長唐信，則由萊特福特挑選了華裔李慧華繼任區長。

離職轉換到其他民選官員職務的區長，則有12區區長卡迪納斯(George Cardenas)，他今年參加庫克郡評估委員會的選舉勝出；還有其他三位區長準備改選芝加哥市市長，包括第四區區長金恩(Sophia King)、第六區區長索以爾(Roderick Sawyer)、15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)。

芝議會由50位區長組成，而目前不再爭取連任的幾乎占了三分之一，這也意味著議會將出現80年來的巨大變化。

38區區長史波薩圖(Nick Sposato)說，區長是非常需要投入大把時間的工作，他透露，30區區長雷伯拉斯(Ariel Reboyras)應很快也會宣布辭職。

萊特福特對此現象表示，現在擔任候選人或公務員難度更高，因為疫情為政治人物帶來獨特挑，她說，大家都在仔細考慮怎麼選擇對自己與家人最有利，特別是已經在同樣工作任職幾十年者，「我預期在未來幾天或幾周內，會有更多區長加入放棄連任競選行列」。

芝加哥 疫情 退休

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