芝11區區長李慧華 宣布角逐連任 首要改善治安

11區區長李慧華(右六)宣布參加明年2月28日的選舉爭取連任。(特派員黃惠玲／攝影)

「如果市議會沒有華裔區長，市府政令及措施，經常忽視提供中文版本，資源必須靠爭取獲得」，芝市11區區長李慧華道出區長職位為何是社區發展關鍵的原因，6日宣布參選連任的她說，明年2月28日將是華埠 首次畫入11區後的首屆選舉，她表示將全力爭取華人 選民支持，希望繼續替華社服務發聲。

李慧華在華埠彩蝶軒餐廳宣布了參選連任選舉的決定，包括馬森柱、梅施美瑛、黃暉、李本安等眾多社區人士，以及李慧華父母都出席了這場活動，公開支持李慧華角逐連任。

11區區長李慧華(右)與支持者馬森柱(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

她在會中提出三大競選政見，包括加強警民合作改善治安，爭取成立社區高中、讓居民安居樂業且住房更能負擔。她說，過去五個月期間，尤其了解到居民對於居住環境安全的憂慮，因此她承諾將把改善治安列入首要工作項目，她將進一步加強與警局溝通合作，也同時推動社區守望相助，特別是讓華社每位居民了解報警的重要。

此外，目前芝加哥公校系統(CPS)正在推動落實華埠高中計畫，她說，擁有自己的社區高中是華埠數十年來的夢想，她一定全力促成。

李慧華也提到，華埠房價不斷增長，導致部分居民逐漸難以負擔而遷離，在此基礎下，她把打造可負擔房列入主要政見之一，希望透過政府協助，促使華埠突破可負擔房困境，達成社區永續發展目標。

她說，上任五個多月以來，11區區長辦公室致力幫助居民解決停車罰單、水電費以及殘障停車證等問題，在該辦公室幫助下，估計居民節省了六萬元的開銷。李慧華說，她也積極為華人非盈利組織，如華人諮詢服務處、培德中心、中華會館、華埠更好團結聯盟等爭取經費與資源。

11區區長李慧華。(特派員黃惠玲／攝影)

李慧華同時疾呼符合選民資格的華人，務必盡快完成選民登記，「不要以為選舉不差自己一票」，她說，每一票對於社區發展都非常重要，尤其新的11區為芝市第一個亞裔 多數選區，華人人口占比超過四成，假使華人自己不去投票，就等於放棄了最重要的權益。

她表示，只要年滿18歲的美國公民，且在選區內居住滿30天以上者，可直接上網登記選民，網址：ova.elections.il.gov

有關李慧華選舉信息，可查詢官網：votenicolelee.com