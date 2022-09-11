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茁壯成大 鏈結校友　成功大學校長蘇慧貞從臺灣親臨主禮

本報芝加哥訊
北美成大校友默默耕耘獎得主之一李慶學(左二)榮獲蘇慧貞校長頒發獎牌 。
北美成大校友默默耕耘獎得主之一李慶學(左二)榮獲蘇慧貞校長頒發獎牌 。

北美洲成大校友會聯合會第十四屆雙年會,已於8月26-28日假芝加哥DoubleTree the Hilton Hotel 隆重舉行, 成功大學校長蘇慧貞亦專程從臺灣光臨, 世界知名科學家亦是成大學長朱經武博士及全美各州近250餘校友參與盛會, 場面熱烈溫馨。

8月26日午後, 校友陸續完成報到手續, 舊雨新知互動熱絡, 同時參加青年校友論壇及歡迎晚餐。8月27日早上9點的雙年會典禮, 為年會正式拉開序幕, 聯合會長周君鐸首先致詞歡迎全球及北美各地校友撥冗前來並感謝各州會長與中西部地區校友們的齊心合力共同承辦使得該項意義重大的活動能永續發揚光大。周君鐸表示, 藉由每兩年一次的雙年會, 校友們不但可以增加彼此感情的交流且還能認識新的學弟學妹，同時在會中一併舉行各項頒獎, 今年獎項計有：傑出領袖獎, 傑出成就獎, 默默耕耘獎及各項獎學金獎⋯等。

成大校長蘇慧貞博士更是不遠千里從台灣來參加此次北美成大聯合校友會的雙年會。蘇校長在大會中致詞時詳述過去七年多來對成大校務發展的指摽性成果，和多年治校經驗以及將成大轉變成為世界大學的努力以及將人文和城市歷史帶進校園，讓成大成為連結台南府城和世界的橋樑。蘇校長在過去的數年中，帶動成大從深度學習與入世學術使教育躍升，從高端領域與優質轉譯使研究躍升，從深耕轉型與啟動新創使產學躍升，從多元融合與全球聚落使國際地位躍升。校友們聆聽了蘇校長的演說，對成大的現況有了更深層次的了解，也更對於她無比熱忱務實的態度和在如此艱難的環境下，帶領成大持續往前邁進，相信校友們大家心中對蘇校長充滿萬分的感動與敬佩。

此次双年會高潮重頭戲為下午的頒獎及校友領獎活動 計有：北美傑出領袖獎得主柯乃南, 鄭向元。北美傑出成就獎得主尹可健, 李志真, 汪時慶, 李珊瑩, 邱武彥, 陶大均, 許伯彰, 葉俊麟。北美默默耕耘獎得主丘玉莪, 李慶學, 洪騰躍, 陳怡奾, 程東海, 廖瑞祥, 劉增莉, 藍凡耘。每位受獎者均各自報告得獎心歷路程。資深校友朱經武博士應亦邀於大會中做專题演講: 成大與我。

校友們引頸期盼的盛裝晚宴, 伴隨美味可口的餐飲之後是叫好叫座的校友自編自導的娛興節目, 参與者賣力盡興的演出, 其水可準比美專業表演, 為大會完美落下閉幕。第三天是可以自由参加美麗的加哥一日遊 (本報底特律徐鳳謙)。

蘇校長主持聯合會新舊會長交接 。
蘇校長主持聯合會新舊會長交接 。
台湾國立成功大學校長蘇慧貞於開幕典禮上致詞。
台湾國立成功大學校長蘇慧貞於開幕典禮上致詞。
成功大學校長蘇慧貞接受校友頒發的紀念感謝獎。
成功大學校長蘇慧貞接受校友頒發的紀念感謝獎。
成功大學校友帶校旗進場。
成功大學校友帶校旗進場。
成功大學校友鼓陣迎賓。
成功大學校友鼓陣迎賓。
北美成大校友會聯合會青年校友論壇参與者。
北美成大校友會聯合會青年校友論壇参與者。
本報底特律負責人徐鳳謙偕夫君攝於成功大學校友會記念橫幅前。
本報底特律負責人徐鳳謙偕夫君攝於成功大學校友會記念橫幅前。
北美洲成大校友會聯合會第十四屆雙年會合影。
北美洲成大校友會聯合會第十四屆雙年會合影。
成功大學校長蘇慧貞專程從臺灣親臨赴晚宴進場，受熱烈歡迎。
成功大學校長蘇慧貞專程從臺灣親臨赴晚宴進場，受熱烈歡迎。

教育 芝加哥

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