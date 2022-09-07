周雨歌作品展「月畫」 芝加哥華博館登場

藝術家周雨歌之作品「月畫」即日起在華博館展出。(主辦方提供)

芝加哥 美洲華裔 博物館(華博館)「焦點系列」第四位藝術家周雨歌作品展「月畫」(Moon Drawings)日前開幕，這項聚焦介紹華裔藝術家的系列活動，展現新一代創作人的才華與獨特見解，深獲好評。

華博館表示，「焦點系列」展覽由摩拉爾製作(Molar Productions)的李煥庭策展，旨在向更多的觀衆介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗，並聚焦和反思華裔跟當代視覺文化的關係。系列之前展出過的藝術家包括謝孝真、Nicole Leung、和勞珈苡，創作媒介包括了陶瓷、裝置、和玻璃。

這次展覽則聚焦藝術家周雨歌的作品，周雨歌以視頻和裝置為主要創作媒介，其近期作品多數圍繞中美之間巨大的物理和情感距離展開，在她的心中，這兩處土地都是「家」。

周雨歌在「月畫」中，一人在芝加哥月光下，拖著行李箱以同心圓的形式穿過冬季的雪地和夏季的沙灘。她說，這些視頻創作於2020年至2022年，這段期間剛好是新冠病毒全球大流行的旅行禁令期，創作靈感來源來自於一個關於思念遠方親友的漢朝傳說。

「月畫」的展覽配套活動，還包括將與芝加哥詩歌中心(Chicago Poetry Center)在中秋節(10日)合作舉辦詩歌會。此外，本地聲音藝術家家Kikù Hibino和Chien-An Yuan也將於10月15日(周六)下午1時至2時30分的展覽閉幕活動，帶來精彩演出。

周雨歌的作品曾在國內外知名的藝術和公共場所展出，今年9月，她的舞蹈電影「情書」(Love Letters)將躍上芝加哥商品市場大樓(Chicago Merchandise Mart)的戶外牆播映，這項活動為芝城 十分受歡迎的公共藝術項目之一。此外，她還獲得2021年ArtPrize裝置類評委獎、伊州藝術委員會媒體藝術藝術家獎學金獎，以及2020年奧地利電子藝術節榮譽獎。她擁有芝加哥藝術學院的藝術碩士和雪城大學的科學碩士。

華博館每周開放時間為周三、周五上午9時30分至下午2時，周六上午10時至下午5時，周日上午10時至下午4時。地址：238 W.23rd Street,Chicago,IL 60616，詳細信息可查詢官網：ccamuseum.org