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芝城新版補強疫苗 即起連鎖藥局可預約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
只要已經完全接種者，即日起可在芝加哥華格林、CVS連鎖藥局預約接種新版補強疫苗。(本報檔案照片)
只要已經完全接種者，即日起可在芝加哥華格林、CVS連鎖藥局預約接種新版補強疫苗。(本報檔案照片)

芝加哥市市長萊特福特與衛生局局長亞瓦迪6日宣布，針對Omicron變種病毒株的BA.4、BA.5的新版疫苗，即日開始可在芝市華格林藥局(Walgreen)及CVS藥局共130處據點預約施打，凡已經完全接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，以及嬌生疫苗者，只要距離上劑疫苗接種時間已經滿兩個月、且年滿12歲者(莫德納需18歲)，均可上網預約接種。

亞瓦迪說，包括芝加哥市立學院的附設家庭接種中心等醫療診所機構，也將提供新版疫苗施打服務。亞瓦迪鼓勵符合資格者盡快接種，她表示，在9、10月間施打疫苗，可以有效預防11月、12月的病例激增。

她說，新疫苗主要防止BA.4、BA.5變異株而研發制訂，目前這兩種變異株至少占芝加哥與全國其他地區的99.7%病例。新版疫苗有莫德納與輝瑞兩種品牌，其中莫德納需年滿18歲才能接種，輝瑞則只要12歲就可以施打。

亞瓦迪說，發貨首周芝城預計可以收到15萬劑新疫苗，有意預約者，可上華格林官網，網址：https://reurl.cc/dWa74q，或CVS藥局官網：cvs.com。

亞瓦迪說，根據芝市監測廢水病毒含量情形，新冠疫情仍在，且醞釀新一波高峰，她大力呼籲市民接種新版補強疫苗，衛生局官網有詳盡新版疫苗信息，網址：https://reurl.cc/vWLkYl

疫苗 莫德納 藥局

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