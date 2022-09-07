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疫情導致更多超速、酒駕 伊州1-3月車禍死亡增逾2成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州各公路的交通逐漸恢復疫情前的壅塞，但許多駕駛卻沒有改掉因為疫情而養成的超速習慣。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州各公路的交通逐漸恢復疫情前的壅塞，但許多駕駛卻沒有改掉因為疫情而養成的超速習慣。(特派員黃惠玲／攝影)

根據全國公路安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)最新統計指出，新冠疫情爆發後，全美交通事故持續增加，伊利諾州也不例外，其中2022年1到3月間的全美車禍致死人數達9560人，比去年同期增長7％，創下20年新高；伊州情況更糟，今年前三個月的車禍死亡人數達280名，比去年同期激增24%。

非盈利組織「國家安全委員會」(National Safety Council)數據經理柯洛許(Ken Kolosh)說，這些數字表明目前全美各地的道路，不如疫情前安全。國家安全委員會主要倡導防範各種死亡肇因，他表示，從疫情爆發後，全美各地的駕駛越來越容易做出危險或冒險行為。

這些行為超速，主要因為疫情爆發初期，因各地實施居家避疫而使路上車輛明顯減少，這種路況讓部分駕駛習慣加快車速，然而隨著疫情緩解，公路交通恢復疫情前的忙碌狀態，但對加速習以為常的駕駛，卻一時半時無法更正開車習慣。

此外，酒後開車或嗑藥開車的駕駛也比以往多，還有不少人沒有繫上安全帶或開車時繼續使用手機，柯洛許說，「雖然我們無法百分之百控制我們的交通環境，但至少大家可以確實百分之百控制自己遵行速限行車，且確保車內每個乘客都綁好安全帶，並隨時提醒自己永遠不要酒後駕車」。

一位痛失愛女的母親佛羅瑞斯(Jennifer Flores)說，今年7月16日晚間，他的丈夫帶著兒女去參加一場違法車聚活動，事前完全沒有告知她，就在17日凌晨2時左右，他的丈夫因酒醉開車不適，在艾森豪高速路Kedzie大道附近路段，他丈夫臨時決定把車子停靠在公路左側路肩，就在這時，一輛皮卡貨車從後面追撞，14歲的女兒慘死輪下，死者12歲的妹妹以另一名19歲在車上的女性也受傷送醫。

根據國家安全委員會的數據，伊州過去一年的車禍死亡人數儘管出現明顯增長，但其實該州在過去十年，此數目一直都在往上增加，報告指出，2020年該州有1194人車禍致死，而2010年此數字僅有927人。

國家安全委員會還發現，在2022年前六個月期間，伊州因交通事故死亡人數有584人，比2021年同期上升了8％，比2020年同期更激增了32％，令人憂心的是「通常下半年的交通死亡事故將更多」。

芝加哥伊利諾大學(UIC)交通中心主任P.S. Sriraj說，這種現況必須嚴肅看待，除了酒後駕車與超速外，大家更應該多多關注「分心駕駛」問題，他表示，現愛幾乎所有駕駛在開車時都會一隻眼睛看路，一隻眼睛盯手機。

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