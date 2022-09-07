芝加哥3天連假頻傳槍響 55人中彈11人死

芝加哥警局指出，剛結束的勞工 節連假，芝城共有55人中槍，其中11人喪生。數十宗槍擊 案件中，包括芝城南區兩名分別為18歲、20歲的青年，在自家門口遭擊斃。華埠 方面，到4日為止的過去一周共有11宗案件，勞工節間則還算平靜，未傳出重大治安事件。

芝警局報告指出，南區兩死槍案發生在4日晚間，地點為南金斯頓大道(S. Kingston Ave.)夾86街附近，四名站在街頭的青少年，遭至少兩名槍手開槍攻擊，20歲死者David DeVeaux Jr.家人震驚表示，當時David正在幫忙將車子裡的生鮮食物搬進家中，以準備下午的家族烤肉，「沒想到竟是最後一面」。

另一宗致命槍擊案，發生在2日晚間6時30分，一名24歲男子站在西傑克森大道(W. Jackson Blvd.)4400號附近的人行道，遭兩輛車內的多人衝出車內開槍攻擊，中彈男子當場死亡。

芝市南環區南瓦伯許街(S. Wabash Ave.)200號的酒吧2Twenty2 Tavern，4日凌晨12時5分因酒客吵架引發1死1傷槍擊案。位於南賀斯提特街(S. Halsted St.)222號的大麻零售店Zen Leaf Chicago，4日上午10時30分，一名30歲男子因故與該店37歲保全爭執，其中30歲男持斧頭砍殺保全，保全開槍反擊，中槍者經送醫不治，保全則在西北醫院治療，傷勢穩定無生命危險。

華埠從8月29日到9月4日間，共發生11宗治安事件，其中偷竊五件最多，包括劫車等搶劫事件有三宗，毆打案一件，還有一起入室竊盜與一宗偷竊單車案件。至於勞工節連假期間，華埠沒有傳出重大治安事件。