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免費義診延至9月週六舉行　尹國權開創牙科醫師善行

本報芝加哥訊
尹醫生在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，默默將愛心獻出。
尹醫生在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，默默將愛心獻出。

尹國權牙科醫師診所，為照顧到區內貧困，體恤受牙疾困擾而沒能力看診的的居民，繼8月在該診所舉行全日牙科免費義診後，因候診者太多，特別將義診服務推延至9月及10月初，義診改為每週六，歡迎有需要人前往登記。

本月全日義診期於9月3 日開始、 再來9月17日和10月1 日等。尹醫生因為10月初將要前往印度為無國界醫生當義工，義診會暫停數星期。

免費義診計劃將為牙疾病患（只限新病人）提供：全口檢驗及提供治療方案，全口或單位X 光照片，補牙及脫牙，全部免費。因時間限定関係，脫智慧齒手術，牙根管手術，種植牙齒手術，牙托及洗牙及牙周病治療，暫時不包括在內。

有需要者，請於週六當天上午九點前往尹醫生診所登記，先到先診，每日只能接受25 -30人。診所地址：中國城永話街2262 S. Wentworth Ave., Chicago IL. 2262 號2樓。

尹國權牙科醫師，在芝加哥行醫多年，尹醫生接受訪問時感到很欣惠，也很感謝其醫生團隊、醫師、醫護及工作人員從早上至晚下付出一切努力，也獲得患者回饋，很是感謝在當今社會仍然能看到有醫師以服務為服務的光輝理念一面。

尹醫師回覆記者首天義診時感覺到觸動，當天全體團隊很累，但累得很有價值，因為他的團隊是首家在華人社區開始了這樣的第一個免費牙科服務，這也是他感到驕傲自豪地方。

尹醫師稱這個善行為“微笑使命”上月他帶著使命於每週三，共診治數以百計求診病人，如果去實收診金，一天義診下來，以40病人核算，已有多萬元捐獻。尹醫師在8月完成了4次免費的“微笑使命” 實收診金不菲，尹醫生拒收這筆診金，作為社會供獻，真的讓很多病人敬佩尹醫生的敬業和無私奉獻，也是現今同業及醫護人員的楷模。

尹醫生更是美國華人聯合會（UCA）的創始會員，他十分認同和支援UCA所宣導“服務、引領、激勵”的理念，所以在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，默默將愛心獻出。

尹國權醫生(右一)犒賞参加“微笑使命”義診的醫務人員，吃過大餐後整天疲累都被微笑...
尹國權醫生(右一)犒賞参加“微笑使命”義診的醫務人員，吃過大餐後整天疲累都被微笑帶走。
尹國權牙科醫師診所位於中國城永話街2262 S. Wentworth Ave.,...
尹國權牙科醫師診所位於中國城永話街2262 S. Wentworth Ave., Chicago IL. 2262 號2樓。
尹國權醫生(中)以他6 名醫務團隊能義務提供照顧患者感到自豪，他們看待求診病人為...
尹國權醫生(中)以他6 名醫務團隊能義務提供照顧患者感到自豪，他們看待求診病人為最重要的客人一樣，均受到尊重和關愛。

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