芝8月槍擊、謀殺減 劫車、捷運犯罪增

芝加哥警察 局1日公布8月份的各項治安數據指出，該市謀殺與槍擊 案件整體呈現下降趨勢，但劫車與捷運 系統犯罪案件卻持續增長，且比去年同期還更多。

警局報告顯示，8月芝城有66人遭謀殺，比去年同期的80人減少了14名，降幅為16％；槍擊受傷人數也從去年8月的475人，減少到今年的384人，降幅為19％。

芝加哥市的兩個警區，槍擊案從去年的56件增至今年的72宗，謀殺案多達18件，比去年同期人數翻倍，這兩個區也是全市謀殺、槍擊逆勢增加最多的警區。此外，西南方的迪爾凌區(Deering)以及西北方的亞伯尼公園區(Albany Park)，槍擊與謀殺案也微幅增加。

統計顯示，全市22個警分局中，有八個警分局槍擊案今年8月比去年多，而謀殺案出現增長的則有七個警分局。

雖然謀殺與槍擊案逐漸減少，但全市所有警分局轄區全部的犯罪案件，包括性騷擾、搶劫、嚴重毆打、入室盜竊、偷東西及偷汽車等，均出現增長趨勢。

過去一個月治安事件增加最少的區為第五警分局，轄區主要包括Roseland、Pullman、Riverdale的這一區，以往犯罪率居高不下，但8月份治安事件僅增加6%，而全市犯罪案件飆漲最劇烈的為以市中心環區(Loop)為主要轄區的第一警分局，該區犯罪率激增94%。

環區的犯罪案件類別中，捷運犯罪增加幅度比去年同期高出40%，頻繁發生的捷運搶劫、槍擊，致使芝城運輸局(CTA)不得不增聘保全巡邏，芝警也派出更多警察加入捷運列車、車站的維安。

劫車案今年到現在已經累計發生1146宗，比去年同期1072件高出6％，而警方逮捕的劫車犯中，超過一半為青少年。