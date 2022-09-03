裝太陽能板 伊州家庭可獲7成補助

伊州州民即日起安裝太陽能板將可獲得來自聯邦、州府達七成補助。(星座能源公司臉書)

想在家中安裝太陽能板節省電力開銷的伊利諾州屋主有福了，在聯邦「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)以及伊州 氣候與公平就業 法案(Illinois Climate and Equitable Jobs Act)的獎勵措施下，計畫裝太陽能板的家庭可節省高達70%成本，估計原先高達2萬5000元的費用，將因此減免到7500元。

總統拜登上個月剛簽署的「降低通膨法案」，包括了安裝家庭太陽能的三成成本可獲得稅收抵免的福利 ；伊州氣候與公平就業法則從即日起將補助安裝太陽能家庭40%費用的獎勵，因此大約安裝需要2萬5000元的開銷，透過上述兩項補助，成本馬上減到7500元左右。

芝加哥非盈利組織Elevate的太陽能計畫主任葛瑞軻(Vito Greco)表示，如果你是伊州居民，這是一個非常棒的時機安裝太陽能設備。他說，儘管繳稅金額沒有達到安裝費用的30%，居民仍舊會收到聯邦支付的三成安裝費用補助。

如果是中低收入家庭，還可以另外拿到10%到20%的聯邦額外稅收抵免福利，詳細執行規則將在稍後公布。假使繳稅超過安裝支出的三成的高收入者，納稅人將可獲得7500元的安裝津貼。聯邦這項新補助法可追溯到今年年初。

州府方面的優惠比聯邦更高，約2萬5000元的費用中，州府將提供1萬元的津貼安裝太陽能板，這筆經費將由州府直接支付給太陽能板公司，因此民眾完全不需要等到支票到帳，也不用等到報稅時才申報拿回。