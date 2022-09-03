老農年鑑預測 芝城今冬寒徹骨、降雪多

老農年鑑預測芝城今冬寒冷且降雪多。(本報檔案照片)

雖然勞工節周末氣候溫暖，甚至像夏天般炎熱，但根據「老農年鑑」(Old Farmer's Almanc)最新發布的今冬氣象預測，芝城 今年的冬天將面臨刺骨寒冷與大量降雪 。

老農年鑑的預測報告指出，今年全美冬天將出現「兩種冬天故事」，至於屬於哪一個故事，取決於住的地方，該年鑑編輯史提爾曼(Janice Stillman)說，全國的一半將非常寒冷且降雪多，另一半則可能會覺得冬天怎麼都沒有到來，不過，很肯定的是，芝加哥 屬於寒冷的那一半。

年鑑預測，中西部上半部的部分地區，包括芝加哥與印第安納州西北部，今年冬天可能會出現「不合季節常規的寒冷與下雪」，而根據描述，中西部其他部分與東岸地區的冬天將是「令人哆嗦且降雪多」，尤其東岸應該會迎來破紀錄的寒冷冬天。

芝加哥地區在老農年鑑中被稱為「大湖下區」(lower lakes)，範圍包括伊州、威斯康辛州、密西根州、印第安納州、俄亥俄州等部分地區，還有部分東岸區，上述區域在12月初以及明年1月底到2月中旬期間氣溫最冷，降雪最多時期則估計出現在11月底、12月初以及1月中旬。

老農年鑑預測氣候，主要根據長期氣溫紀錄觀察模式來推測即將來臨季節的天氣。

許多氣象學家對該預測報告的準確性與方法有異議，老農年鑑聲稱其預測準確率達80%，但受到一些質疑，Popular Mechanics引用伊利諾大學對老農民曆的一項研究結果指出，該年鑑的準確性只有52％，等於是猜測硬幣丟到空中著地後出現正面或反面的機率。

國家氣象局預測中心在上個月公布了未來幾個月的最新氣候預測，從12月1日到3月1日間，伊州與印州大部分地區的降雨量會高於平均水準。

國家氣象局的數據顯示，芝城在2021-2022年的冬天期間氣候正常，至少就溫度而言沒有出現極冷或異常溫暖情形，雖然去年12月氣候溫和，但後來1、2月氣溫低於水平，平均下來與往年紀錄相差無幾，根據紀錄，芝城上個冬天的平均氣溫為華氏28.7度，指比往年平均高出半度。芝城上個冬天平均冬季降雪量為28.6吋，與往年平均差不多。