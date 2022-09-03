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針對BA.4/5…新版補強疫苗 芝城下周開打

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，特別針對Omicron變種病毒株的BA.4、BA.5的新版疫苗，預計在勞工節過後在芝加哥開始接種，她說，莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)開發的這種新疫苗，適用於12歲以上，且距離施打上劑疫苗已滿接種兩個月的民眾。芝加哥可望在出貨首周，從聯邦拿到15萬劑疫苗。

亞瓦迪表示，冬季是新冠肺炎病毒感染增加的季節，在此之前預先接種新版疫苗很重要，她說，新疫苗主要防止BA.4、BA.5變異株而研發制訂，目前這兩種變異株至少占芝加哥與全國其他地區的99.7%病例，亞瓦迪鼓勵所有符合施打資格者盡快接種。

「接種補強針可以有效防止住院，也明顯減少死亡」，她也希望新的疫苗可以降低突破性感染病例。新版補強針將提供針對各種變異病毒株的保護力，但僅限已打過原本疫苗者接種；輝瑞新疫苗只能讓12歲以上民眾接種，莫德納新疫苗只開放給18歲及以上成人，接種時機與上一劑疫苗間隔至少兩個月，不能當作第一劑疫苗。

政府已向輝瑞及莫德納採購逾1億7000萬劑新疫苗，輝瑞下周末前會配送1500萬劑，莫德納未透露現貨數量，僅表示「未來幾天」會準備好。 亞瓦迪說，發貨首周芝城預計可以收到15萬劑新疫苗，其中46％將配送到全市90家藥局，其他54％疫苗則將給醫院等機構使用。

才剛感染新冠痊癒的亞瓦迪說，大家不要以為病毒已經消失，事實上目前芝加哥醫院使用病床中，20床就有一床是新冠患者。

伊利諾州方面也將收到新版補強針約58萬劑，根據州府衛生廳數據，約74％的伊州州民已經完全接種。

疫苗 芝加哥 莫德納

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