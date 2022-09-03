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芝加哥中國城新榮超市品牌月餅應有盡有

本報芝加哥訊
新榮超市品牌月餅應有盡有，歡迎前往選購！
新榮超市品牌月餅應有盡有，歡迎前往選購！

位於芝加哥中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品和零食，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，且物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您享受舒適的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。新榮超市是您購物的最佳選擇！

中秋佳節將至，今年推出的月餅新貴當屬香港明星古天樂代言的香港皇玥月餅系列，其包裝最為亮麗耀眼。此外，新榮超市還推出多款來自中國大陸、港、澳、台及馬來西亞等地知名品牌月餅，包括美心月餅系列、美心冰皮月餅系列、廣州酒家月餅系列、陶陶居、香港雅月、家好月圓、生計月餅系列以及嘉頓月餅系列，還有別具特色馬拉西亞“海外天”等品牌月餅，餡料包括綠茶、綠豆、蛋黃、豆沙、蓮蓉、五仁、芋泥、棗泥、流心、榴蓮等任君選擇，歡迎前往選購！

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，新榮超市食品用品樣樣俱全，提供一站式的購物服務。新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，自帶大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

新榮超市品牌月餅應有盡有，歡迎前往選購！
新榮超市品牌月餅應有盡有，歡迎前往選購！

香港 餡料 芝加哥

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