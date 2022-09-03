芝加哥戴利廣場舉行慶祝馬來西亞國慶升旗典禮

慶典活動組織者與來賓合照。

8月31日，一群馬來西亞人在芝加哥 市中心的戴利廣場慶祝馬來西亞獨立日。“獨立日”這一天是為了紀念馬來亞聯邦於 1957 年脫離英國殖民統治而獨立的日子。本著愛國主義精神，馬來西亞裔 美國人社區在戴利廣場升起了 25 英尺乘 15 英尺的旗幟。馬來西亞國旗在 8 月 31 日全天飄揚在芝加哥市中心上空。

馬來西亞總督、伊利諾州庫克郡財長 Maria Papas、芝加哥市長 Lori Lightfoot 發來了賀函，祝賀馬來西亞國慶。Lori Lightfoot并向馬來西亞社區發出了一份令人興奮的公告“……芝加哥市市長，特此宣布 2022 年 8 月 31 日為芝加哥的馬來西亞日……”。本次活動由馬來西亞中西部網的簡嬿萍（Yin Kean）主持。特邀嘉賓是 MIDA Chicago（馬來西亞經濟投資發展局）主任 Nadirah Mohamed Nazri 女士。場面簡約、莊嚴而充滿喜慶。