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芝加哥戴利廣場　舉行慶祝馬來西亞國慶升旗典禮

本報芝加哥訊
主持人簡嬿萍（Yin Kean）。
主持人簡嬿萍（Yin Kean）。

8月31日，一群馬來西亞人在芝加哥市中心的戴利廣場慶祝馬來西亞獨立日。“獨立日”這一天是為了紀念馬來亞聯邦於 1957 年脫離英國殖民統治而獨立的日子。本著愛國主義精神，馬來西亞裔美國人社區在戴利廣場升起了 25 英尺乘 15 英尺的旗幟。馬來西亞國旗在 8 月 31 日全天飄揚在芝加哥市中心上空。

馬來西亞總督、伊利諾州庫克郡財長 Maria Papas、芝加哥市長 Lori Lightfoot 發來了賀函，祝賀馬來西亞國慶。Lori Lightfoot并向馬來西亞社區發出了一份令人興奮的公告“……芝加哥市市長，特此宣布 2022 年 8 月 31 日為芝加哥的馬來西亞日……”。本次活動由馬來西亞中西部網的簡嬿萍（Yin Kean）主持。特邀嘉賓是 MIDA Chicago（馬來西亞經濟投資發展局）主任 Nadirah Mohamed Nazri 女士。場面簡約、莊嚴而充滿喜慶。

許多人喜歡風味獨特、美味的馬來西亞美食。在芝加哥有兩家馬來西亞風味餐廳的劉瀚隆先生（ Victor Low）也攜家人到場慶祝，并代表馬來西亞社區宣讀來自主流政界的賀函，他的餐館名叫 Kapitan (https://kapitanchicago.com/) 和 Serai (https://www.seraichicago.com/)，大家可以前往嘗試正宗的馬來西亞美食。

出席活動的馬來西亞愛國者與來賓合照。
出席活動的馬來西亞愛國者與來賓合照。
一群馬來西亞人在芝加哥市中心的戴利廣場舉辦升旗儀式慶祝馬來西亞獨立日。
一群馬來西亞人在芝加哥市中心的戴利廣場舉辦升旗儀式慶祝馬來西亞獨立日。
一群馬來西亞人出席芝加哥市中心的戴利廣場舉辦升旗儀式慶祝馬來西亞獨立日。
一群馬來西亞人出席芝加哥市中心的戴利廣場舉辦升旗儀式慶祝馬來西亞獨立日。
特邀嘉賓是 MIDA Chicago（馬來西亞經濟投資發展局）主任 Nadira...
特邀嘉賓是 MIDA Chicago（馬來西亞經濟投資發展局）主任 Nadirah Mohamed Nazri 女士（左二）。
慶祝馬來西亞獨立日升旗儀式組織者簡嬿萍（Yin Kean）（左）和劉瀚隆先生（ ...
慶祝馬來西亞獨立日升旗儀式組織者簡嬿萍（Yin Kean）（左）和劉瀚隆先生（ Victor Low）。
馬來西亞國慶升旗。
馬來西亞國慶升旗。

芝加哥 美食 亞裔

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