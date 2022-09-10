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國會議員劉云平 “亞裔友人籌款晚宴” 將於9/18舉行

本報芝加哥訊
敬請大家9月18日一起來支持國會議員劉云平連任，為華人發聲！
敬請大家9月18日一起來支持國會議員劉云平連任，為華人發聲！

聯豐集團，福建商業聯會總會，香港華協會，美中餐飲業聯合會，美中餐飲協會，騰升地產投資公司及全球友誼基金會將於9月18日晚上六點在芝加哥中國城富麗華酒樓(地址：2828 S WENTWORTH AVENUE, CHICAGO, IL 60616) 聯合舉辦國會議員劉云平“亞裔友人籌款晚宴”，歡迎僑社朋友參加，支持這位為我們發聲的出色華裔國會議員！捐款請點擊鏈接：https://secure.actblue.com/donate/091822或支票抬頭請寫： Ted Lieu Victory Fund

國會議員劉云平“亞裔友人籌款晚宴”贊助標准：$125，嘉賓贊助$500，白銀贊助$1,000，黃金贊助，$2,900白金贊助。籌款聯系人(按姓氏字母排列)：陳嘉釗(212)998-9968，陳健明（216483-9288，胡曉軍(312)405-3155，黃寶章（773799-5383，李建明(312)483-9288，馬森柱(312)451-8650，倪舉凌(330)352-7788，鄭時坦(708)837-9792，鄭徵 (630)667-3183。

2021年7月國會議員劉云平呼吁就司法部針對亞裔的種族定性運作進行調查，劉云平的提議得到國會參眾兩院近百名議員的支持。議員們在信中表示，普遍存在的種族偏見和針對亞裔美國人的目標并不是什么新鮮事。盡管几個世紀以來亞裔美國人一直是美國社會結搆的一部分，但有時仍被視為“永遠的外國人”。信中提及美國曆史上的一些針對亞裔的種族主義事件，包括新冠病毒大流行以來針對亞太裔仇恨犯罪的增加；以及針對亞太裔科學家和教授的攻擊。議員們要求對司法部的運作進行調查。

劉云平以公仆之身，報答國家之恩。有鑒於他做為政府公務員之職責，不得不犧牲平日家人團聚的時間。劉云平表示，只有忠於自己的道德指標，勇敢說出自己的想法，并做正確的事情時，這個職位才稱職得。隨著連任几屆國會議員的競選連任，劉云平他的職業生涯始終以事業為導向，一本初心，堅持到底，這使他始終在艱苦中奮力前行，得到越來越多選民的認衕。

在劉云平的成長過程中曾被人稱為“中國佬”而受到欺負，這般被歧視的難堪經驗促使他成長后挺身而出，希望以畢生之力，消弭社會上諸多不平。劉云平以不卑不亢的態度，展現濟弱扶貧的胸懷，超越一般人對亞裔美國人的看法。劉云平對不衕膚色種族的人，一律一視衕仁，他希望通過他的努力，歧視不再發生。

敬請大家9月18日一起來支持國會議員劉云平連任， 為華人發聲！！

亞裔 司法部 歧視

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