伊州車險節節漲 專家教招省保費

伊州車險費用持續調高，消費者權益促進組織建議車主多多比價，並主動向保險公司詢問是否有折扣方案。(特派員黃惠玲／攝影)

許多車主都發現自己的車子保險保費 比以前更貴了，根據伊利諾州公共利益研究小組(Illinois Public Interest Research Group與消費者權益組織Nerd Wallet的一項調查顯示，供應鏈受疫情衝擊，導致汽車 修理費增加，連帶推高了車險費，部分車險漲幅甚至高達30%，專家也因此提供多種可能降低保費的建議，供消費者參考。

伊州公共利益研究小組的史卡爾(Abe Scarr)說，調查數據指出，車險保費目前最低漲幅在8%到10%之間，最高則達到三成。Nerd Wallet的摩爾(Ben Moore)說，這波車保費用上調，主要因為疫情期間車子零件供應鏈大受影響，車子維修費用也跟著上升，保險公司成本也相對增加，最終保費也隨著提高。

不過，摩爾表示，還是有一些方法可以向保險公司爭取保費折扣，例如，也許你已經多年沒有發生過車禍，也沒有違反交通規則，「一些保險公司可能會提供優良駕駛折扣」，他鼓勵車主不妨主動提出詢問。

此外，也可以詢問保險公司，是否有「降低開車機率不高駕駛的車保方案」，摩爾解釋，通常這些保險產品是採取「開多少哩，付多少保費」的方式計算費用。如果你投保的保險公司有這類方案的話，你可以直接使用一種插入汽車診斷端口的設備，藉此跟蹤汽車的實際行車哩程，或者可以下載手機應用程式，然後追蹤駕駛哩程總數。

另一個可能節省保費的方法，建議可以把房屋保險與汽車保險綁在一起投保，並考慮提高意外發生時的自付額，摩爾提醒，這樣一來雖然可以少繳一些保費，但別忘了手頭要有足夠現金，以防一旦發生車禍，連自付額都繳不出來。

史卡爾表示，伊州目前應該對汽車險保戶採取更多的保護措施，他指出，全美只有伊州跟懷俄明州沒有對車子保險費率做出規範。他呼籲車主不要怕麻煩，每年都應進行車子保險比價，確保找到最佳最省錢的方案。