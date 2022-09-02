撥款逾3億 伊州低收家庭能源補助啟動

為協助伊利諾州居民支付水電瓦斯費，伊州 州長普立茲克辦公室宣布，將提供3億多經費幫助州民繳交能源費用，這項補助即日啟動，凡符合低收入 家庭能源補助計畫(Low-Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)者，都可以提出申請。

這項計畫的補助項目，包括水費帳單、瓦斯帳單、電費帳單，都可以透過各地的服務機構送出申請，申請期限為9月1日到隔年的5月31日，要求資格為家庭收入低於聯邦貧窮線200%者，例如1人家庭月收不能超過2265元，2人家庭需低於3052元，3人之家月收上限為3838元，4口之家4625元，5人家庭5412元，6口之家6198元，如家庭成員超過六人請直接與地方服務機構洽詢，各地提供申請服務的組織名單可查詢：shorturl.at/RSY02。

申請以上福利需要準備以下文件：每名家人的30天收入證明、其他來自社安局或住屋局的補助證明，獲其他收入證明，此外也要攜帶社安卡或報稅 號碼(ITIN)。如有疑問可撥打(833)711-0374求助。

如通過審核，LIHEAP將提供申請家庭一次性的能源津貼，去年該計畫共幫忙30萬2000戶家庭繳交能源帳單，平均每個家庭收到1330元的補助。詳情可查詢官網：shorturl.at/benFQ。