我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

華男騎單車 華埠橋洞口遭女駕駛撞死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
55歲華男嚴鋒安(圖)，上周六騎單車經過華埠26街夾史督華街口遭撞死。(取自Gofundme)
55歲華男嚴鋒安(圖)，上周六騎單車經過華埠26街夾史督華街口遭撞死。(取自Gofundme)

芝加哥警局表示，日前(8月27日)騎單車經過華埠26街400附近遭撞斃的男性為華裔嚴鋒安(Fengan Yan，55歲)，60歲肇事女車主不僅沒有遵照「停車再開」的標示，且駕照過期還沒有車險。芝城今年至今已經有七名單車騎士因交通事故喪生。

根據警察報告，嚴鋒安在28日下午3時35分左右，在緊鄰橋洞的史都華大道(Stewart Ave.)南向騎自行車，當他轉入26街往西後，在橋洞內遭一輛休旅車從後面撞上，男騎士不幸遭捲入車底，經送醫仍不治。

警方報告指出，當時橋洞光線較暗且並無自行車專用道，此外，十字路口東北角的牆壁與石柱欄，可能也因此影響了自行車與休旅車彼此的視線而釀禍。

警方稱，不幸死亡的嚴鋒安住在華埠24街200號附近，意外發生後雖緊急送至史圖洛傑醫院(Stroger Hospital)仍不治，庫克郡法醫辦公室指出其死亡時間為4時20分。

警方說，肇事司機沒有受傷且拒絕接受醫療護理，該名女駕駛沒有遵守停車再開的標示開車，且駕照已經過期，也沒有投保車險，警方正在調查她是否超速或分心駕駛。

根據交通事故報告，附近住宅的監視攝影機，全程拍下了這起致命車禍經過，也有一名目擊者看到車禍。嚴鋒安的友人說，嚴鋒安人非常好，意外發生後，其妻子與兩個小孩都相當震驚，在此同時，華埠多個橋洞的安全隱憂也再次成為關注焦點。

55歲華男嚴鋒安，上周六騎單車經過華埠26街夾史督華街口(圖)遭撞死。（特派員黃...
55歲華男嚴鋒安，上周六騎單車經過華埠26街夾史督華街口(圖)遭撞死。（特派員黃惠玲／攝影）

華埠 駕照 車禍

上一則

亞城看板╱重陽會17日慶31周年

下一則

世華亞城分會慶5周年 推出商展強化交流

延伸閱讀

新加坡裔男子 遭單車撞倒不治

新加坡裔男子 遭單車撞倒不治
警民合作 金山「華埠安全夜」9月7日擴大舉辦

警民合作 金山「華埠安全夜」9月7日擴大舉辦
雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分有機會贏取凱迪拉克休旅車

雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分有機會贏取凱迪拉克休旅車
中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響
10華生獲華埠中心獎學金 趙美心嘉勉

10華生獲華埠中心獎學金 趙美心嘉勉
十華生榮膺華埠中心獎學金 趙美心嘉勉學成回饋社區

十華生榮膺華埠中心獎學金 趙美心嘉勉學成回饋社區

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」