華男騎單車 華埠橋洞口遭女駕駛撞死

55歲華男嚴鋒安(圖)，上周六騎單車經過華埠26街夾史督華街口遭撞死。(取自Gofundme)

芝加哥警局表示，日前(8月27日)騎單車經過華埠 26街400附近遭撞斃的男性為華裔嚴鋒安(Fengan Yan，55歲)，60歲肇事女車主不僅沒有遵照「停車再開」的標示，且駕照 過期還沒有車險。芝城今年至今已經有七名單車騎士因交通事故喪生。

根據警察報告，嚴鋒安在28日下午3時35分左右，在緊鄰橋洞的史都華大道(Stewart Ave.)南向騎自行車，當他轉入26街往西後，在橋洞內遭一輛休旅車從後面撞上，男騎士不幸遭捲入車底，經送醫仍不治。

警方報告指出，當時橋洞光線較暗且並無自行車專用道，此外，十字路口東北角的牆壁與石柱欄，可能也因此影響了自行車與休旅車彼此的視線而釀禍。

警方稱，不幸死亡的嚴鋒安住在華埠24街200號附近，意外發生後雖緊急送至史圖洛傑醫院(Stroger Hospital)仍不治，庫克郡法醫辦公室指出其死亡時間為4時20分。

警方說，肇事司機沒有受傷且拒絕接受醫療護理，該名女駕駛沒有遵守停車再開的標示開車，且駕照已經過期，也沒有投保車險，警方正在調查她是否超速或分心駕駛。