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芝2大機場 勞工節連假迎160萬旅客

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥歐海爾機場與中途機場，在勞工節假期間將迎來160萬名旅客。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場與中途機場，在勞工節假期間將迎來160萬名旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥航空管理局(CDA)表示，芝城歐海爾及中途國際機場，將在勞工節假期間迎來160萬名旅客，其中歐海爾機場旅客數比去年同期增加了7.3%，預期最忙碌的時間為周一(5日)，中途機場旅客量較去年勞工節激增49.9%，高峰期為今天(2日)。

CDA指出，工作人員在過去一年期間，迅速完成了歐海爾機場一號、二號與三號航站通道的地下基礎設施建設，這項耗資4880萬元的工程，包括安裝了一條12吋長的新水管與消防栓外，所有人行道都增建了符合「殘障法」的扶手與相關設備。上述工程並設計了給乘客前往出租車、商業車輛、私家車的專用車道。

此外，航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，歐海爾的主要停車場也已經完工，該工程從2020年9月起施工後，停車場就被迫開開停停，這項修補項目包括重新修補路面與加強結構支撐度，藉以延長這座已有49年力史的停車場壽命。

航管局也呼籲旅客及接送親友、乘客的車輛，在勞工節周末留意以下事項：

●是否交通阻塞：由於節日機場旅客多，民眾最好盡量搭乘捷運，進出歐海爾機場可搭藍線，中途機場則可搭乘捷運橘線，此外兩大機場設有送機專用區(Kiss n'Fly drop-offs)，民眾可多多利用；接機車輛則可利用兩大機場的「手機等候區」(Cell Phone Lots)。

●提早到達機場：機場安檢預料將比平常花費更多時間，為避免影響班機搭乘，盡量提早到機場，歐海爾機場的安檢時間可查詢即時更新的網站：flychicago.com。

●開車前往歐海爾機場者，最好先查尋該機場的停車位是否已經沒有空位，查詢網站：flychicago.com/ORDParking。

●留意防疫：芝加哥目前處於新冠疫情社區傳播「中級風險」，雖然沒有強制規定戴口罩，但航管局提醒大家留意防疫並尊重其他工作人員的選擇。

機場 勞工 防疫

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