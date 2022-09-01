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員工短缺挑戰大 芝新餐廳面臨找人難題

特派員黃惠玲／芝加哥報導

全美7月份的職位空缺數量已增至1120萬個，等於每名想找工的失業者幾乎都有兩個工作機會，各地公司、餐館找不到足夠員工已經造成相當營運困擾，正在芝加哥籌備開設連鎖Yardbird餐廳，近日也因招募不到預定的服務生人數，而為是否能如期開業發愁。

Yardbird餐廳日前在芝加哥舉行為期兩天的招聘會，希望能夠找到約200名員工，餐廳總經理TiJean Rodriguez表示，「我想要找到25位服務生，25名廚師與後廚人員」。

由於餐館業持續從疫情陰影中復甦，每家都生意越來越好，因此招聘與培訓員工成為該行業的最大挑戰之一，Rodriguez說，業者要保持一定的競爭力，就要提供新人獎金、紅利以及好的工作環境。他希望能夠盡快招滿員工，順利讓芝加哥據點在9月下旬開幕。

「員工在找適合他們的餐廳文化，尋找公司對他們有什麼好處，或會得到什麼好處」，Rodriguez表示，雖然2022年餐飲業的營運成績應該會表現更佳，但仍存在不穩定因素，儘管大多數餐館都看到好的業績，但已有一些業者提道自己的銷售有停滯現象。

伊利諾州餐館協會(Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，餐館現在接越來越多的外送，使用更多的數位服務以及提供更多的戶外用餐，「餐館業也需要與時俱進，業績好的時候更好投資自己」。他也提到，在員工短缺挑戰之外，餐館業還有供應鏈導致成本增加問題需要解決。

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