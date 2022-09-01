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明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州布魯明頓市(Bloomington)開業長達64年的David Fong's中餐館31日永久停業，經營超過一甲子的這家餐館，幾乎可說是當地中餐發展史的代表，也是無數人最難忘的兒時味道，高齡88歲的餐館東主梅忠和(David Fong)及兒子梅仲仁(Edward Fong)表示，「雖然餐廳熄燈，但回饋社區不會打烊」，兩人結束餐館後，將投入更多服務鄰里與慈善工作。

David Fong's中餐館為明州布魯明頓市歷史最久的餐館之一，餐館的多項經點...
David Fong's中餐館為明州布魯明頓市歷史最久的餐館之一，餐館的多項經點中餐菜色十分受到歡迎。(記者陳曼玲／攝影)

退休規畫 享受生活

梅忠和父子在餐館接受本報記者訪問時說，餐館能夠經營這麼久，成功秘訣就是要融入當地社群並積極回饋。梅仲仁表示，David Fong's餐館在他兩個月大時由父親創立，「我今年64歲，等於我一輩子都在這家餐館度過」，他說，父親希望他可以退休享受生活，因此兩人決定關掉這家受歡迎的餐館。

梅忠和的父親早年就到了美國，取得公民身份後，在明尼亞波利斯市經營梅式餐館(Moy's Cafe)，之後因二次大戰爆發與中國家人斷了聯繫，當年才9歲的梅忠和因此曾在村子裡販賣母親做的餅乾與茶水賺錢謀生。

父親1949年攢夠了積蓄，終於把母親和他、妹妹接到美國，梅忠和還記得他們從西雅圖入關，當時剛好是感恩節，那時也是他這輩子第一次吃到火雞肉。

梅忠和到美國五年後，才20歲的他決定加入陸軍，當兵前到加州去探望叔叔時，認識了叔叔餐廳一名華人廚師的女兒黃秋芳(Helen)，情竇初開的兩人談起戀愛，梅忠和退伍後，兩人在1957年結婚並陸續生了6個孩子。

梅仲仁與餐館同齡

David Fong's餐廳是當地許多人最喜愛的中餐館。(記者陳曼玲／攝影)
David Fong's餐廳是當地許多人最喜愛的中餐館。(記者陳曼玲／攝影)

喜愛繪畫的梅忠和退伍後，曾到明州的當伍迪大學(Dunwoody College)學習機械製圖，隨著老大梅仲仁出生，為了增加收入，在1958年開了David Fong's中餐外賣店，「當年只賣四道菜：雞肉炒麵、炒飯、春捲和芙蓉蛋」，第一天營業收入僅20元，梅忠和一點都不氣餒，仍繼續努力經營，生意也愈做愈好，1966年餐館搬到現址擴大營業，他還自己設計了餐廳外觀與內部裝潢。

餐館創立時梅仲仁只有2個月大，等於跟著餐廳一起長大，14歲開始梅仲仁也固定到餐廳幫忙，從洗碗、服務生、酒保到廚師都做過，「在同一家餐館做了50年，從來沒有後悔」，梅仲仁說，近年父親希望他退休好好享受生活，才開始認真考慮關掉餐館。

常捐助社區 服務鄰里

88歲的梅忠和平時熱心公益，早期開餐廳時，雖然身上只有500元，仍大方捐出300元給該市運動員協會，膝下有13個孫子與5個曾孫的他，曾在1975年到1981年連續擔任兩屆全美梅氏總會的主席，服務紐約、華府、波士頓、佛州、芝加哥的鄉親，並長期捐款給台山母校。梅仲仁也「子承父業」在今年6月當選全美梅氏總會主席。幾周前餐館慶祝開業64年，還捐了6400元給布盧明頓市的警察局和消防隊。

梅忠和說，他常常捐助社團、社區常常捐助社團、社，主要是餐館多虧社區支持才能度過曾經的困難期，父子兩人異口同聲說，「努力工作、與人為善、回饋鄰里」是他們的座右銘。

退休 明州 社群

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