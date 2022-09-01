中秋獻愛心 台式月餅義賣 幫助台灣弱勢族群

陳美麗(左一)與美食班成員趕製了2000多個月餅義賣。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台灣美食 文化交流基金會一年一度的月餅義賣啟動，這項盈餘全數捐給台灣偏鄉與身心障礙孩子作為教育 經費的行動已推出多年，今年隨著疫情 緩解訂單踴躍，基金會負責人陳美麗帶領多名學員日以繼夜趕工出貨，讓大家享受道地台灣口味月餅、綠豆椪之餘，也能為家鄉弱勢盡份心力。

台灣美食文化交流協會以教授台灣傳統和現代美食， 宣揚台灣美食和台灣傳統文化， 與當地僑民和市民做文化交流為宗旨。陳美麗說，在推廣美食文化之餘，協會多年來一直定期舉辦「台式辦桌」、「小吃與月餅義賣」，並將這些活動盈餘捐贈給台灣弱勢家庭孩子改善教育品質。

陳美麗說，其中嘉義縣東石鄉的「聖心教養院」近年經費拮据，因此多年來一直是協會捐助目標，該教養院主要是照顧智障、多障、植物人、失智症、自閉症、重要器官失去功能、慢性精神病、頑性癲癇症、罕見疾病致身心功能障礙、及其他障礙者。

今年的月餅義賣從開始接受預定至今僅幾周時間，已經接到2000多個月餅訂單，「雖然美食班的成員都為如期出貨忙翻了，但仍然很感謝大家的踴躍訂購」，陳美麗說，最近幾乎天天都在廚房忙著製作月餅，常常累得腰都直不起來，但看到訂單不斷，想著可以多捐一點給需要幫助的家鄉孩子，很快就忘了辛苦。

受到疫情影響，基金會開設的台灣美食班目前仍暫停上課，全心投入推廣台灣美食的陳美麗也趁此機會落實出版美食書「美麗廚房」的計畫，希望能夠讓更多人學習並享受台灣美食。