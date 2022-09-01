中秋獻愛心 台式月餅義賣 幫助台灣弱勢族群
芝加哥台灣美食文化交流基金會一年一度的月餅義賣啟動，這項盈餘全數捐給台灣偏鄉與身心障礙孩子作為教育經費的行動已推出多年，今年隨著疫情緩解訂單踴躍，基金會負責人陳美麗帶領多名學員日以繼夜趕工出貨，讓大家享受道地台灣口味月餅、綠豆椪之餘，也能為家鄉弱勢盡份心力。
台灣美食文化交流協會以教授台灣傳統和現代美食， 宣揚台灣美食和台灣傳統文化， 與當地僑民和市民做文化交流為宗旨。陳美麗說，在推廣美食文化之餘，協會多年來一直定期舉辦「台式辦桌」、「小吃與月餅義賣」，並將這些活動盈餘捐贈給台灣弱勢家庭孩子改善教育品質。
陳美麗說，其中嘉義縣東石鄉的「聖心教養院」近年經費拮据，因此多年來一直是協會捐助目標，該教養院主要是照顧智障、多障、植物人、失智症、自閉症、重要器官失去功能、慢性精神病、頑性癲癇症、罕見疾病致身心功能障礙、及其他障礙者。
今年的月餅義賣從開始接受預定至今僅幾周時間，已經接到2000多個月餅訂單，「雖然美食班的成員都為如期出貨忙翻了，但仍然很感謝大家的踴躍訂購」，陳美麗說，最近幾乎天天都在廚房忙著製作月餅，常常累得腰都直不起來，但看到訂單不斷，想著可以多捐一點給需要幫助的家鄉孩子，很快就忘了辛苦。
受到疫情影響，基金會開設的台灣美食班目前仍暫停上課，全心投入推廣台灣美食的陳美麗也趁此機會落實出版美食書「美麗廚房」的計畫，希望能夠讓更多人學習並享受台灣美食。
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