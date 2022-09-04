88超市舉辦週年慶活動熱鬧喜慶

88超市商品應有盡有。

地址位于芝加哥 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616 全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 內的88超市（88 Marketplace）日前舉辦週年慶活動，芝加哥第25區區長盧漢士（Byron Sigcho-Lopez），華埠 特別活動委員會創辦人李雙振、主席黃婉嫻，及社區嘉賓蒞臨道賀。慶祝活動舞獅抽獎加上商品價格大酬賓，讓整個超市熱火朝天，熱鬧喜慶！88超市對當天出席週年慶活動蒞臨的來賓表示熱烈歡迎，并對開業兩年來支持和惠顧88超市的顧客表示由衷的謝意，88超級將繼續為您提供優良的產品和最真誠的服務，以新鮮、健康、豐富的商品服務華人社區！

中秋節將至，88超市為食客準備了各式來自中國大陸、港、澳、台品牌月餅，包括美心、榮華、稻香村、廣州酒家、陶陶居、華香園、生計、義美、十月初五等品牌的家鄉風味月餅，還有別具特色馬拉西亞的情滿中秋“海外天”等，還有很多新品種月餅登場，由香港生產、古天樂代言的皇玥傳承月餅系列更是一支獨秀，成為價格最高的新品。今年月餅的餡料也五花八門，包括綠茶、綠豆、蛋黃、豆沙、蓮蓉、五仁、流心、蛋黃酥、芋泥、棗泥、榴蓮等應有盡有，任君選擇！

全新商圈天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 是一座大型綜合室內商城，二樓除88超市外，還有美食 廣場，著名壽司店312 Fish Market聲名遠揚，皇上皇燒臘則是中國城美食老字號。天一廣場一樓、88超市樓下有僑林火鍋、火爐居烤肉優秀餐廳，還有別具特色的網紅奶茶店彩茶弄。一樓還有多家特色品牌餐館包括橋林重慶火鍋，火爐東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店以及多家商店、辦公室等正在營業中。天一廣場提供大型停車場方便顧客使用，而88超市的每位員工也將以專業、認真和有禮的態度服務每一位光臨的客人。歡迎光臨88超市，營業時間：8am-9pm，查詢電話：312-929-4926。