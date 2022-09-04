芝加哥佛光家庭同樂會 歡喜學佛 信仰傳承

用餐前稱念佛光四句偈。

國際佛光會芝加哥 協會第二分會日前舉辦「佛光家庭同樂會」，近60位會員及家人朋友在疫情 後首次相聚。同樂會中，隨處可見佛光會員、佛光青年、本土會員和佛光小菩薩們，齊心協力佈置場地，大家盡情享受佛光家庭的同樂溫馨。

監寺有恆法師向大眾開示：今天的同樂會，是疫情中很難得的一次因緣。星雲大師常說，「佛教是快樂的宗教，是讓大家得到幸福的地方。」人間佛教的理念就是讓我們生活過得很歡喜。希望借著今天的同樂會，不管是自己的家人朋友，還是佛光家庭的第二代、第三代，都能樂在其中。更希望大家不只是感受到快樂當下，也希望透過佛光人的分享，學習佛法智慧，把快樂帶回家。

新冠肺炎疫情已持續了近三年之久，活動都改為線上進行。有將近一半的佛光人遲遲不能回到寺院，更不要說帶上家中的小朋友一同前來。藉此同樂會的因緣，佛光人齊心協力在道場的戶外，一起搭帳篷、建遊樂場。第二分會更準備豐富的素食燒烤、蔬菜手卷、越南 春卷、消暑飲料、各式水果點心。打羽毛球、踢毽子、走平行繩、丟飛盤…大人小孩都能夠盡情玩樂，體會人間佛教帶來的歡喜祥和。

在茶敘中，會員們暢談佛光家庭信仰傳承的育兒經驗。王克英師兄和倪碧琳師姐佛光家庭表示，對小孩教育主要是大人要以身作則，他的大女兒就是在耳濡目染下承擔起芝加哥青年分團團長的責任。馮漢忠師兄和王慧師姐不僅是學習佛法，更要把佛法融入家庭，這就是聞思修的實踐。Haverkos是本土的佛光家庭，四個孩子從小在道場長大，他們認為三到五歲是重要時期，孩子在佛堂裡無形地長養慈悲心，直到長大都銘記於心，影響他們日後的人生。

第二分會會長許標金感謝各位佛光人的集體創作，一起來圓滿這次的活動。第二分會每個月第一週週三有讀書會，歡迎大家踴躍參與。黃于紋表示，學佛過程很多障礙，自己因為學佛懂得放下，心定下來就會自在。劉櫻雪師姐分享在學佛的路上，大部分時間都貢獻給家庭。身邊有同修周邁平這位善知識，能夠多多聽聞學習。人身難得，佛法難聞，如此的難遭難遇，就要加倍珍惜，直下承擔 (人間社王郁雅、王一帆供稿 )。