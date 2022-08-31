逾千芝警 連續工作超過11天

芝加哥 檢察長辦公室29日發布一份報告指出，今年4月及5月份間，至少有1190名警察 的執勤班表上連續11天上班，但芝警局的官方紀錄上卻缺乏上述數據的詳細資料。

芝加哥市市長萊特福特之前才否認警察因休假遭無情取消而造成反彈，然而芝市新任檢察長威茲伯格(Deborah Witzburg)發布的報告，卻印證了芝警需要更多休假時間的確切證據。

威茲伯格指出，透過實地審查警察的出勤、任務與加班紀錄，從4月1日到5月31日間，至少有1190名警察連續工作11天，「這很可怕」，她說，這樣的情況無疑使公眾以及執法部門成員都陷入危險之中，「街上雖然有警察巡邏，但他們很久沒有休息，很難在案發時做出最佳反應與決定，他們的安全與士氣都受到威脅」。

威茲伯格表示，許多行業對員工可以連續工作的工時、天數都有所限制，例如卡車司機、航空公司飛行員、醫師護士等，而對於警察來說「連續多少天上班才算太多」，卻沒有明確定義，她建議相關單位應該就此分析評估，最好做出一套遵循標準，且此問題應該愈早解決愈好。

萊特福特在聽取威茲伯格報告後，坦承精疲力盡的警察需要更多的休息時間，「疲憊、情緒緊張對警察沒有好處，對家人也不好，對警察服務的社區也無法達到最佳工作效果」，她承諾將推進一套新的政策，以緩解警察連續工作太長的壓力。