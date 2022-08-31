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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

張亞中9/22日芝城開講

黃惠玲

●孫文學校總校長張亞中將在9月22日訪問芝城，並針對「救黨、救國、救兩岸」及「弘揚孫中山思想，深耕中華文化，推動兩岸和合」等議題深入探討，講座免費，時間為22日下午2至5時，地點Downers Grove Public Library (1050 Curtiss St., Downers Grove, IL60515)，此外，當天晚上6至8時，將在西郊瑞柏市名軒餐廳(1633 N Naper Blvd, Naperville, IL 60563)舉辦餐會，每人50元，有意報名者，請洽中華會館主席伍健生 (312) 225-6198，中國國民黨美中支部關其煉 (312) 927-2235，中國國民黨伊州分部張寶生 (847) 903-5989。

劉雲平9/18籌款晚宴

●聯豐集團 、福建商業聯會總會、芝加哥華協會、香港華協會,、騰升地產投資公司及全球友誼基金會，將攜手在9月18日晚間6時於芝華埠富麗華酒樓(2828 S Wentworth Ave. Chicago)，為加州國會眾議員劉雲平舉辦「亞裔友人籌款晚宴」， 開放贊助金額從125元到2900元不等，主辦方邀請大家踴躍到場，支持這位擁有濟弱扶貧的胸懷，努力通過立法消除歧視的華裔民代。報名可洽倪舉凌(330) 352-7788、黃寶章(773)799-5383、陳健明(216)483-9288。

國民黨 劉雲平 加州

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