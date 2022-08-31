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深夜聚眾飆車愈演愈烈 芝警加強取締

特派員黃惠玲／芝加哥報導
深夜聚眾飆車愈演愈烈，芝警局宣布將加強執法。(本報檔案照片)
深夜聚眾飆車愈演愈烈，芝警局宣布將加強執法。(本報檔案照片)

由於深夜占據街頭聚眾飆車(drag racing)問題引發廣大民怨，芝加哥警察局巡邏大隊隊長麥克德莫特(Brian McDermott)局長布朗宣布，執法人員將加重力道取締這些嚴重擾民的違規行為。警局局長布朗也重申，凡涉嫌參與違規飆車的車主，將面臨最高一萬元罰款及扣押車輛的處罰。

芝警局表示，過去兩天警方至少逮捕了九名違規者，並扣押了七輛車子，同時也已經掌握了其他22部涉案車輛，一旦尋獲將予以扣押。

然而儘管罰責加重，甚至在上周末發生圍觀者遭撞死案件，但似乎仍未有效阻止該項飆車活動，麥克德莫特說，上周日警察在凌晨前往舍麥路600號附近，取締聚眾飆車的行為，結果竟然受到現場人士使用磚頭、路標、樹木、煙火等對警察發動攻擊，該宗案件中共六輛警車受損。

警方稍後在南環區驅逐飆車人群時，一輛由19歲達伯爾(Omar Daaboul)開的車輛，還試圖衝撞正在執法的警察，這名嫌犯隨即被捕，目前關押在庫克郡監獄

另一起飆車意外發生在28日凌晨1時30分，一名與男友到芝加哥度假的婦女，正要走過南西賽羅大道(South Cicero Ave.)時，被兩輛正在競速飆車的Corvettes車撞死。

布朗表示，「我們一定會讓這些人為自己的行為負責，警方絕對取締到底」。

深夜飆車幾乎在芝市各區發生，一位住在西環區公寓的民眾說，她日前半夜2時許被車子引擎的煞車巨響吵醒，往窗外查看，發現進百名群眾正在觀看圓圈中的瘋狂飆車甩尾「表演」，從她所拍攝的視頻顯示，數十輛汽車將街道擋住，震耳欲聾的車輪摩擦地面聲音不絕於耳。這位女民眾說，她1996年就住在西環區，從來沒有見過如此瘋狂行為。

由於這類飆車事件在芝加哥室內頻繁發生，芝加哥市議會不久前通過一項新條例，專門針對這類行為加強取締，新規包括允許警察扣留參與車輛，違規者罰金提高到每人5000至一萬元。

根據警方指出，這些違法飆車行為大都透過社交媒體聚集群眾，警方將加強監

警察 芝加哥 監獄

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