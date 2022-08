家長留意 庫郡濫用藥物死亡創新高

庫克郡藥物濫用致死人數去年創歷史新高,伊州藥物濫用協助組織鼓勵公眾多多求助。(伊州藥物濫用求助組織臉書)

新冠疫情助長了人們使用毒品 的比率,庫克 郡過去一年吸食鴉片類藥物死亡的人數創下歷史新高,其中不乏青少年,推動防範毒品組織的工作人員呼籲,由於學校已經開學,家長務必特別留意孩子的狀況,尤其目前一些藥物藏在家長很容易忽視的地方,父母也應與子女溝通有關濫用要務的風險。

轄區在芝城 西區的伊利諾州州眾議員福特(La Shawn Ford)正在爭增設芝加哥預防鴉片藥物濫用的防治中心,處理藥物危機的非盈利組織「芝加哥恢復聯盟」(Chicago Recovery Alliance)的成員摩爾(Pier Moor)說,他們已經在芝城濫用藥物最嚴重的社區設立據點,主要向社區分發乾淨的注射器與其他用品,鼓勵成癮者能夠安全使用海洛因或鴉片類藥物。

摩爾說,街上出現愈來愈多過量服用藥物的人,尤其過去八年庫克郡因為使用鴉片類藥物過量死亡的人數激增,去年更創下最高紀錄的1931人。

另一個非盈利組織OnPoint NYC的執行董事瑞維拉(Sam Rivera)說, 如果人們一定要使用,「我們希望他們到我們這裡使用,至少可以確保安全,不會有生命危險。」

這些非盈利團體聲明,他們不寬恕或鼓勵吸毒,但他們的宗旨在於減少吸毒者失去寶貴生命,這樣他們才有機會接受戒毒服務,往康復的路上邁進。

除了減少濫用藥物死亡外,隨著學校開學,一項協助父母辨認子女是否可能出現服用違法藥物的行動也正在展開,這項活動主要希望讓年輕孩子的監護人,進一步了解孩子可能在哪裡吸毒或如何偽裝吸毒習慣。

海洛因流行病救濟組織(Heroin Epidemic Relief Organization)的羅伯特(John Roberts)說,例如一個平凡無奇的水瓶,外觀乍看就像超市買來的瓶裝水,但如果你打開瓶蓋後,就會發現其中有一處隔出的小小空間,就藏著毒品藥物。

兒子在2019年9月初因為吸毒過量死亡的普拉克斯(Lisa Prox)說,「我知道他不想死,我知道他不想離開我」。2020年5月失去女兒的卡萊爾(Rachel Carlisle) 說,女兒服用了她以為是安全的處方,但殊不知一顆含禁藥的藥丸就讓她失去寶貴生命。

自2019年以來,服藥過量相關的死亡人數在全美飆升,增幅超過50%,根據聯邦疾病防治中心數據,2020年有9萬3655人死於濫用藥物,2021年增至10萬7622 人,其中鴉片類的芬太尼藥物,為其中致死主因。

伊州藥物濫用協助組織(Illinois Helpline for Opioids and Other Substances)鼓勵公眾多多利用該服務求助,進一步信息可查詢網址:HelplineIL.org