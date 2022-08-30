保護候鳥遷徙 芝高樓住房入夜請關燈

芝加哥保護鳥類組織發起「熄燈」行動，鼓勵高樓層住戶晚間11時後關燈或拉上窗簾。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著天氣逐漸出現涼意，候鳥飛經芝加哥 遷徙到冬季溫暖家園的行動也日益頻繁，保護鳥類組織呼籲，芝加哥市民如果住在高層建築的話，即日起到11月盡量在晚間11時以後關燈或拉上窗簾，已減少鳥類反覆繞著大樓飛行，最終精疲力盡死亡或撞上建築物喪生。

這項名為「芝加哥熄燈」(Light Out Chicago)的活動，主要針對住在40層或以上大樓的屋主，或是樓高20層但附近沒有其他高樓層建物的居民，根據保護鳥類組織芝加哥奧杜邦協會(Chicago Audubon Society)指出，高層大樓的燈光會擾亂鳥類的遷徙飛行路線，導致鳥類只能不斷繞著大樓飛行，最後這些小鳥或死於精疲力盡，或撞上大樓失去生命。

該協會表示，超過250種鳥類會在8月底到11月間，飛經芝加哥遷徙到其他溫暖地方過冬，每年估計約有500萬隻鳥進行遷徙，協會指出，遭高樓建物「殺」死最多的鳥類，以小型鳴禽為主，包括畫眉鳥、麻雀等。

「芝加哥熄燈」行動從2000年開始推出，除了鼓勵高樓住戶加入行動外，協會也希望住在沿著密西根湖畔第一排的建築或矮房屋主，尤其是房子外有玻璃帷幕者，盡量在凌晨4時到白天期間，都不要打開建物外的照明燈，同時關上窗簾，因為研究指出，長途飛行的候鳥在降低高度休息時，可因此減少撞到玻璃窗戶的風險。

有關「芝加哥熄燈」的更多信息，可上網查詢，網址： ChicagoAudubon.org。