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芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝加哥大學化學系博士班中國留學生李子堯日前突發腦部出血，經緊急送醫至今仍在加護病房，其在北京父母因職業涉及敏感軍工行業，申請美國簽證受阻，經伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)伸援直接致電美國國務院，希望駐華使館基於人道主義予以批准後，李子堯父母已經順利拿到簽證，將盡快趕抵芝城。

李子堯來自北京，之前在波士頓唸完大學，後申請進入芝大化學系讀博士，去年9月搬到芝加哥。根據其室友李嘯天表示，李子堯在18日突發腦出血，四肢無力、無法言語而緊急送到芝大醫學中心救治，院方初步診斷李子堯為先天性腦部血管缺陷(AVM, artery-vein malformation)患者，即腦部動脈與靜脈血管的連接部分存在問題。

李子堯至今仍在加護病房，不過病情已有好轉跡象。

獲知兒子的病情嚴重，李子堯父母立刻趕辦美國簽證，但因為他們的職業敏感而須接受背景調查，無法在最快時間到美國探望兒子，戴維斯辦公室在獲知消息後，即時與國務院聯繫，希望能夠基於人道主義，盡快核發簽證，讓李家父母抵美。

戴維斯辦公室亞裔事務顧問馬森柱表示，日前他已經接到該辦公室來電，告知李子堯父母的赴美簽證已獲批，預料為兒子生病心急如焚的家長，將可盡快來美。

同樣積極提供李子堯父母協助的中國駐芝加哥總領事館領事張軍鵬表示，領館密切關注子堯同學的病情，將為其後續診治、家屬來美提供必要的幫助。

簽證 芝加哥 國務院

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