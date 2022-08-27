疫情緩解 亞洲躍動影展回歸影院 9月10日開鑼

中國動畫片「雄獅少年」為本季影展開幕片。(主辦方提供)

亞洲躍動影展第15季即將從9月10日到11月6日推出，因應新冠疫情緩解，這一季也將回歸影院舉辦，本季有來自中國、台灣、香港 、日本、韓國等地共31部電影 參展，新一季「璀璨之星」的得獎人為香港影星余香凝(Jennifer Yu)，屆時她將到芝城出席頒獎典禮。

亞洲躍動影展負責人王曉菲表示，今年還特別規畫了「亞洲動畫精華」，將播出台灣、中國、南韓的動畫影片，精彩可期。在影展揭幕前，將先於27日(周六)下午2時30分，在芝市中心的AMC River East 21播放魏君子導演 的「龍虎武師」，購票：buytickets.at/APUC。

9月10日下午2時將播映開幕片，由中國導演孫海鵬的動畫作品「雄獅少年」，主要描述三少年遭霸凌後，於舞獅團中找到動力的故事，播放地點在芝加哥文化中心(Chicago Cultural Center, 78 E. Washington Ave.)，免費入場。

11月6日的閉幕片為香港的「七人樂隊」，該部片集合了香港最著名七位導演(許鞍華、杜琪峰、徐克、洪金寶、袁和平、林嶺東、譚家明)的短片作品，分別陳述1940年代到2000年間的香港影史，地點在AMC New City 14。

同日在AMC New City 14戲院，還將播放浸大與偉新教育基金有限公司出品的「心裡美」影片，該片由余香凝主演，余是香港新一代年輕演員及歌手，她2019年曾同時入圍香港電影金像獎最佳女主、女配及原創電影歌曲獎，成績斐然。

詳細電影播放時間、地點，可查詢官網：asianpopupcinema.org。