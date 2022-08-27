不滿餐廳收3％新冠附加費 芝城消費者提告

部分餐廳從疫情爆發至今，加收消費者3%的附加費用，引發消費者不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

不少外出用餐或購買外帶食物的消費者，對於發現帳單上多一筆「新冠附加費」(COVID-19 surcharge)時，儘管有所疑惑、不滿，但都默默接受，不過，一名芝城 民眾在未被告知的情況下，發現他購買的甜甜圈加上了3%的新冠附加費時感到氣憤，並將餐館告上法院。

原告指出，他是在芝城南郊Tinley Park的甜甜圈店(Do-Rite Dounuts)購買了食物，在他購買前，沒有任何人告訴他要多收這筆費用，這名顧客表示，如果商家要反映成本調高價格，就應該把價格直接反映在點餐單上，而不是多收附加費。

該甜甜圈店的母公司Lettuce Entertain You對此控訴表示，全案已經進入司法階段，因此不會發表評論。

在經歷2020年新冠疫情 爆發，導致商店被迫關店損失慘重後，許多商家、餐廳從重新開業起，就在帳單上增加了「新冠附加費」，對於商家的做法，芝加哥市府以及伊州檢察長辦公室都表示，只要店家適當的揭露信息且不會當成稅收，合理的價格提高可以接受。

經常在外用餐的華裔 消費者Brenda王說，多收這筆費用在疫情前期「情有可原」，她不介意協助喜愛的餐館度過難關，「但現在很多餐館幾乎都回復到疫情前的榮景，而且也因應高通膨而提高了單價，繼續收這筆3％的費用，不近情理」。

她表示，部分餐廳甚至將此筆3％的附加費刪除了「新冠」字樣，僅在帳單下方以文字陳述「費用已加收3％，如果不願意支付請告訴我們」，Brenda說，大多數的客人都不會再去要回這筆收費，「但未經同意就先收，而且名目不清，真的令人很難接受」。