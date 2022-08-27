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伊州猴痘破1000例 北伊大出現校園首例

特派員黃惠玲／芝加哥報導
北伊大26日宣布，校園出現學生感染猴痘的病例。(北伊大官方臉書)
北伊大26日宣布，校園出現學生感染猴痘的病例。(北伊大官方臉書)

伊州猴痘病例26日達到1000例，其中芝加哥確診者占了807個，值得留意的是，隨著各大學陸續開學，北伊大(Northern Illinois University)26日宣布出現校園首例，該校已有一名學生確診，目前已接受隔離並治療。

在新冠疫情方面，帶領芝城防疫將近三年的芝加哥市衛生局局長亞瓦迪，以及伊州州務卿懷特則紛紛確診新冠，不過兩人症狀輕微均在家休養。

北伊大校長佛利曼(Lisa Freeman)說，確診猴痘的學生沒有與其他同學有過多接觸，也還未到校上實體課程。

北伊大所在的迪卡伯郡(DeKalb)衛生局已經對該案進行追蹤密切接觸者，並告知在未來21天內，必須嚴密監控自己身體有無出現任何感染症狀，佛利曼提醒學生，假使接到衛生局通知者，必須與追蹤人員聯繫。

一般猴痘症狀大約在接觸病毒三周內開始，通常出現流感症狀後的一到四天之後，就會出現疹子，校方呼籲學生一旦出現任何疑似症狀，立即與西北醫學學生健康中心聯繫，電話 (815)306-2777。

亞瓦迪說，她因為出現類似感冒症狀及發燒，因此接受新冠病毒檢查後結果為陽性，「這也是新冠爆發以來，我第一次染疫」，她說，整體健康情形還不錯，也會繼續在家上班，亞瓦迪表示，很欣慰自己打了新冠疫苗，所以症狀不嚴重。

亞瓦迪以自身經歷，再次重，過去一周，伊州平均每天有3600人確診，申施打疫苗的重要，「只要符合資格，不論第幾劑都應該盡快接種」，芝加哥疫苗接種地點、時間，可上官網查詢：chicago.gov/COVIDvax。

高齡88歲的懷特也在25日晚間公布自己確診，之前一周他才與伊州州長普立茲克、國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)等人，一起同台出席伊州年度嘉年華會。

過去一周伊州平均每天有3600人確診，102個郡縣中，仍有42郡仍為「高社區傳播風險」，不過包括芝加哥、庫克郡名列中度風險。

伊州 芝加哥 猴痘

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