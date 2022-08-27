華聯會選舉委員會關於8/28選舉的通知

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會（華聯會）將於8月28日在芝加哥中國城老四川餐廳二樓舉行新一屆職員選舉大會。華聯會選舉委員會對此次選舉的有關信息公告如下：

投票 時間：8月28日（周日），上午八點起，中午十二點止。

會員大會時間：當日上午10時。

投票和大會地點：中國城老四川餐廳二樓，2172 South Archer Avenue,Chicago, IL 60616。

選舉人投票須知：

1. 華聯會全體會員和理事都具有投票權。

2. 所有投票者需於當日投票規定時間內在選舉現場憑有效身份證領取選票。投票人不得委托他人投票。每位投票者只能領取主席選舉選票一張和常務理事選舉選票一張。選票須投票人親自填寫，他人不得干涉投票人填寫選票之過程。

3. 每位投票者只能在兩位主席候選人中選擇一位，并在選票上候選人姓名后的括弧內打勾√。請將填寫好的選票投入主席選舉選票箱。凡在兩位候選人姓名后都打勾的選票為廢票。

4. 每位投票者只能在三十六位常務理事候選人中選擇至少十七位、最多三十三位，并在選票上候選人姓名后的括弧內打勾√。請將填寫好的選票投入常務理事選舉選票箱。凡打勾數超過三十三和少於十七的選票均為廢票。

5. 所有選票不得帶出選舉大會現場。

6. 選舉大會將張貼全部候選人的情況介紹。選舉大會現場嚴禁為個別候選人游說和拜票。

7. 現場一切有關選舉事宜由選舉委員會處理。

大芝加哥地區華僑華人聯合會選舉委員會

2022年8月26日