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日本正宗拉麵連鎖店正式開業　樂觀 Rakkan Ramen 落戶芝加哥

本報芝加哥訊
樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 洛杉磯總部高層（左三）蒞臨指導。
樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 洛杉磯總部高層（左三）蒞臨指導。

地址位于芝加哥北华埠（Uptown）4926 N.Broadway Chicago IL 60640 的日本正宗拉麵連鎖餐館于日前正式開業。這是樂觀 Rakkan Ramen 連鎖拉麵首家在芝加哥開業分店，該日本正宗拉麵連鎖餐館根據公司傳統，開業當天頭100位顧客免費先試為快，中午12點開門營業前全新裝修的餐館門前已大排長龍，從享受完美食的賓客臉上可以看出來，對 Rakkan Ramen出品的認可。該東主是北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新的四個公子聯合經營，開業當天餐館門前擺滿親朋好友送來道賀的鮮花，芝加哥第46區區長以及樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 洛杉磯總部高層蒞臨指導，場面喜慶！

在日本料理 Japanese Cuisine 中，高湯是料理的生命，Rakkan Ramen 出品的鹽味湯、醬油湯、味噌湯、辣味味噌湯、蝦味噌湯，五種口味的拉麵，還加上可以更改為素食的口味，滿足各方食客們挑剔的味蕾，洛杉磯 Los angeles 小東京 Little Tokyo 與 Redondo Beach，在當前以濃郁大骨高湯為主流的拉麵風潮中，憑藉著清爽高雅的風味成功站穩一席之地。歡迎大家前往品嚐日本正宗拉麵。更多詳情或訂位，敬請致電：312-375-6626。

北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新夫婦（左一、二）和三個出席開幕禮公子兒媳的合照。
北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新夫婦（左一、二）和三個出席開幕禮公子兒媳的合照。
首家樂觀拉麵 Rakkan Ramen落戶芝加哥，由北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新...
首家樂觀拉麵 Rakkan Ramen落戶芝加哥，由北華埠富麗華大酒樓老闆劉國新（中）的四個公子聯合經營。
樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 芝加哥老闆Kenny（右）和洛杉磯總部...
樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 芝加哥老闆Kenny（右）和洛杉磯總部高層合照。
全新裝修的樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 芝加哥北華埠餐館。
全新裝修的樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 芝加哥北華埠餐館。
芝加哥第46區區長（右四）與洛杉磯總部總經理（右三）等出席樂觀拉麵連鎖店 Rak...
芝加哥第46區區長（右四）與洛杉磯總部總經理（右三）等出席樂觀拉麵連鎖店 Rakkan Ramen 開業剪綵禮。

日本 芝加哥 洛杉磯

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