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福興銀行成立三十周年大酬賓定期存款年利率高達 3% APY1

本報芝加哥訊
福興銀行中國城分行貸款部。
福興銀行中國城分行貸款部。

總部位于芝加哥西郊的福興銀行（International Bank ）是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。今年是福興銀行成立三十周年，為答謝客戶的支持，特別推出酬賓活動，以最好的存款利率回饋社區賓客！其中定期存款帳戶：*13個月 $5,000起年利率 2.50% APY1，*19個月 $5,000起年利率 2.75% APY1，*24個月 $5,000起年利率 2.90% APY1，*60個月，$5,000起，年利率 3.00% APY1，利率可上調定期存款帳戶*60個月$5,000起，起始年利率 2.75% APY，上調后年利率不超過6.00%APY2，貨幣市場帳戶：*250,000起，年利率 2.00% APY3，利率保證至12/31/2022不變。詳情歡迎致電洽詢：773-769-2899。

此外，福興銀行還提供多項方便客戶的服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時/7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。更多的優惠還有半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金（請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢）。

福興銀行在芝加哥有五家分行的專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，芝加哥北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，芝加哥南華埠分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南華埠貸款部地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay Rd. Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

福興銀行因業務發展迅速，芝加哥南華埠/北華埠分行誠聘銀行客服，要求中英文表達，大學教育，良好服務精神，歡迎有意者到分行遞交簡歷或上網 ziprecruiter.com. 申請。

福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行 International Ba...
福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行 International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。
福興銀行北華埠分行。
福興銀行北華埠分行。
福興銀行 Stone Park Head Quarter 總部。
福興銀行 Stone Park Head Quarter 總部。
福興銀行中國城分行。
福興銀行中國城分行。
福興銀行北郊分行。
福興銀行北郊分行。

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