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伊州劫車飆升 舉證困難 檢方起訴挑戰大

特派員黃惠玲／芝加哥報導

劫車飆升，然而要起訴劫車犯卻存在相當挑戰，伊州庫克郡檢察官福克斯對此說明指出，劫車是指有人利用武力或威脅使用武力來搶走車輛，然而受害者往往在經歷劫車事件時情緒驚嚇，加上嫌犯大都戴著口罩，因此往往很難清楚指認嫌犯，此外，除非有明確證據，否則開著遭劫車輛的駕駛或車上乘客，並不能以劫車犯起訴。

福克斯說，有時被劫車輛找到時，開車的人並不是搶劫犯，「你可以指控駕駛開著偷來的車，但不能直接就控訴他是劫車匪」，檢察官必須蒐集證據，證明開車駕駛就是劫匪，因為劫車是三級重罪，而偷車罪刑則輕很多。

要提出證明搶劫車輛嫌犯的證據，受害者清楚指認非常關鍵，但很多情況下，遭劫民眾經歷巨大驚嚇，幾乎很難明確形容劫匪長相、外貌及特徵，一旦無法從警方提供的嫌犯人選中指出涉案者，檢察官就無法以劫車罪起訴嫌犯。

一宗劫車事件可能會出現三類控罪，如果確認為劫匪則可提控搶劫車輛重罪，如果只是開著贓車則屬於持有偷竊車輛罪，如果坐在贓車上的乘客，罪名則是擅自進入被盜車輛。

她也解釋重罪(felony)與輕罪(misdemeanor)的區別，可判處一年以上徒刑的罪刑歸入重罪，檢察官辦公室全天候審查重罪，但只有警察提交報告時才會啟動，重罪犯一般逮捕八小時內就必須上庭見法官；最高刑期一年的罪刑則屬於輕罪，這些案件都交由輕罪法庭處理，一般輕罪案要好幾個天甚至好幾周才會上庭見法官，且大多數輕罪案是由警局向法院提交，州檢察官只有在收到法庭案件通知時，才會知道有該項罪案。

檢察官 警察 口罩

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