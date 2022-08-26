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完善司法 伊州檢察官：檢、警、法院須三方合作

特派員黃惠玲／芝加哥報導
針對治安惡化，去年年底上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行發聲抗議。(本報檔案照片)
針對治安惡化，去年年底上千民眾、商家參與了華埠沉默遊行發聲抗議。(本報檔案照片)

芝城治安惡化，民代官員與一般居民持續歸罪於司法系統「輕縱罪犯」，對於外界質疑檢察官辦公室工作沒有盡責起訴罪犯，伊利諾州庫克郡檢察官福克斯(Kim Foxx)24日在華埠一場座談中澄清指出，檢察官接收執法單位的重罪案件後，起訴罪刑成功比率為86％，但最終嫌犯可否保釋或判刑，完全由法官裁決決定。

福克斯在出席華埠更好團結聯盟主辦的座談會時，詳細介紹了司法系統的現行運作流程，她表示，檢察官辦公室一直致力成功起訴罪犯，然而司法系統是由法院、檢察官、執法人員的三大團隊組成，每個機構各司其職。

伊州庫克郡檢察官福克斯(左)出席華埠更好團結聯盟主辦的座談，右為聯盟主席吳常義，...
伊州庫克郡檢察官福克斯(左)出席華埠更好團結聯盟主辦的座談，右為聯盟主席吳常義，中為聯盟執行主任陳本恩。(特派員黃惠玲／攝影)

她解釋，檢察官辦公室是依據警方提供的證據來評估是否對嫌犯提出起訴，「如果有20宗治安案件，但其中僅10案抓到嫌犯，那麼檢察官辦公室只能對這10起案件進行調查與證據驗證」，福克斯說，假使嫌犯在逃或作案者不詳，檢察官無法也不會提出任何控罪。

在罪證確鑿的情況下，檢察官接著就會在法院向嫌犯提出起訴，法院受理案件後，首先會召開保釋聽證，這時檢察官與法官會一起審查嫌犯是否有前科紀錄，以及檢視證據，法官在庭上會聽取辯護律師的陳述，然後才會決定是否予以保釋或採取電子監控或雙者並用。

福克斯指出，由於每個國家的司法系統不盡相同，因此往往導致對於法令的誤解，公眾必須了解美國司法系統是「未定罪前，所有人都是無罪推論」，保釋並不是審前對於嫌犯的懲罰，而是法官依據其可能潛逃的風險以及是否對社區造成威脅而決定保釋金多寡，如涉嫌謀殺、搶劫，法官也會考量嫌犯可能對社區構成安全威脅，而裁定關押不准保釋。

所謂「現金保釋」(cash bail)是為了保證「無罪推論」的情況下，確保涉案嫌犯會如期出庭應訊，福克斯說，假使法官公布了保釋金額，嫌犯只要繳交法官設定保釋金的十分之一即可返家候審。

福克斯也承認，執法單位、檢察官與法院間的協商溝通，仍有努力空間，在整個司法環境改善前，她希望大家不要彼此互相攻擊、批評，只有加強合作才能達到減少犯罪、提升治安的共同目標。

檢察官 華埠 芝城

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