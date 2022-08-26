伊州新法明年上路 檢察官：取消現金保釋 有助關押嫌犯

伊州庫克郡檢察官福克斯說，完善司法系統有賴於法院、檢察官與執法單位三方合作。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州明年開始成為全美第一個執行取消「現金保釋」(cash bail)的州，被指將惡化治安的這項新法引發強烈反彈，伊州庫克郡檢察官 福克斯說，法令解讀錯誤造成公眾誤解，她說，取消現金保釋是為了減少資金充裕幫派 份子輕易繳交保釋金而獲得免除關押的機率，新法將擴大「不准保釋」的罪刑範圍，這也意味著將有更多嫌犯無法獲得保釋機會。

福克斯說，現金保釋主要是法官為確保嫌犯可以如期出庭聽審，但這項措施在目前的大環境下，往往導致一些隸屬於幫派的犯罪份子，因為有金援靠山有恃無恐，反正不管法官設定多少保釋金，「組織」很快就會幫他們繳完保釋金而獲得取保候審，在此同時，現行制度反而常常導致沒有定罪的民眾，僅因為沒有能力繳交保釋金而被迫遭剝奪自由關押監獄。

她解釋，新的「安全-T法案」(Safe-T Act)實施後，可以確保部分明明對社區有安全威脅，卻因為拿出一筆保釋金而不需接受關押候審。

她說，新的法令其擴大了「不准保釋」的罪刑範圍，包括被控暴力重罪，如定罪可依法判處無緩刑、定期監禁或有條件釋放，且其釋放對任何人或社區會構成具體、真實和當前的威脅；被控跟踪或嚴重跟踪(aggravated stalking)，如被告釋放對受害者人身安全構成了真實和當前威脅；被控家暴 或嚴重家暴，且其釋放對任何人的人身安全構成了真實和當前的威脅；被控性犯罪，一旦被告在審前釋放將對其他人的人身安全構成了真實和當前的威脅等。

新法執行後，檢察官可以申請被告「不准保釋」，但在動議中必須證明被告對某人構成威脅，最終是否通過，仍須由法官做出裁決。她也說明了有關電子腳銬監視方面的疑義，「電子腳銬不是給予嫌犯一張免費通行證」，因為根據統計，接受電子監控者很大程度都遵守規定，例如假使有3500人接受電子腳銬監控，平均約僅有5%的人在監控期間違反規定。